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Kahramankazan’da rengârenk parklar göz kamaştırıyor

Yaz mevsimini iyiden iyiye hissettiğimiz şu günlerde Kahramankazan’da park ve bahçeler rengârenk görüntüsüyle göz kamaştırıyor. Normalleşme süreciyle birlikte vatandaşlar parklara yoğun ilgi gösteriyor. 
Kahramankazan’da rengârenk parklar göz kamaştırıyor

Kahramankazan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki park ve bahçelerde başlattığı bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, park ve bahçelerde budama, çim biçimi, ilaçlama, çiçek ve ağaç dikimi, bank, kamelya ve piknik masalarının onarımı gibi birçok alanda kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Özellikle yaz aylarında vatandaşların yoğun olarak kullandığı park ve bahçelerdeki bu çalışmalar parkların çehresini değiştiriyor. Yenilenen park ve bahçeler rengârenk görüntüsüyle göz dolduruyor.

Vatandaş memnun

Kahramankazanlılar da park ve bahçelerinin yenilenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiriyor. Park ve bahçeler müdürlüğü ekipleri ayrıca, yol kenarlarında büyüyen yabani otların temizliği ile ağaçlık alanların temizliği ve ilaçlanması ile de yakından ilgileniyor. Ekipler parklarda ayrıca,  maske, mesafe ve temizlik kurallarını denetliyor. 

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Elimizden geleni yapıyoruz

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “Koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uzunca bir süre evlerinde vakit geçirmek zorunda kalan vatandaşlarımız, özellikle sıcak havalarda park ve bahçelerimize yoğun ilgi gösteriyor. Vatandaşlarımızın buralara geldiklerinde rahat ve huzurlu olabilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Ekiplerimiz yine buralarda sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarını denetliyor” dedi.
 

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