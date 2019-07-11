Kahramankazan'da son 6 ayda 151 çift evlendi

Yaklaşık 53 bin nüfusa sahip olan Kahramankazan'da 2019’un ilk yarısında 151 çift dünya evine girdi.

Kahramankazan Belediyesi Evlendirme Birimi tarafından bu yılın ilk altı ayında 151 çiftin nikâh kıyma işlemleri gerçekleştirildi. Bu nikâhların 110’u ise 31 Mart seçimlerinde Kahramankazan Belediye Başkanı seçilen Serhat Oğuz tarafından kıyıldı. Kahramankazan Belediyesi Nikâh Salonu'nda kıyılan nikâhlarda, isteyen çiftlerin nikâhları salona kurulan ses ve görüntü sistemiyle “kahramankazan.bel.tr” üzerinden de canlı izlenebildi. Böylece çiftlerin, nikâh törenlerine katılamayan yakınları da bu mutlu güne tanıklık etme fırsatı buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı anımsattı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da, kıydığı nikâhlarda evlenen tüm çiftlere ömür boyu mutluluklar dileyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çok çocuk tavsiyesini anımsattı. Başkan Oğuz, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın evlenen çiftlerimize yaptığı çok çocuk tavsiyesini yine kendilerine anımsatıyorum. Artık bu bir devlet politikası haline geldi. Biz de bu tavsiyeyi kendilerine anımsatmayı görev biliyoruz” dedi.