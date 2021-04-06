  • BIST 1.421
  • Altın 456,469
  • Dolar 8,1455
  • Euro 9,6545
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 15 °C
»

Kahramankazan’da temizlik seferberliği sürüyor

Kahramankazan Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı başlattığı topyekûn seferberliği hız kesmeden sürdürüyor.
Kahramankazan’da temizlik seferberliği sürüyor

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un talimatıyla harekete geçen ekipler, koronavirüs salgını tehdidi daha Türkiye’de görülmemişken 2020 Şubat’ta başlattığı dezenfekte teyakkuzunu hız kesmeden devam ediyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda, ilçeyi tepeden tırnağa dezenfekte ediyor. Ekipler, çalışmalarını sokak sokak, cadde cadde sürdürüyor. Yollar, duraklar, çöp konteynerleri, pazar alanı, bankalar, kurumlar, ATM’ler, otobüs, servis, dolmuş ve taksiler başta olmak üzere tüm ortak kullanım alanları sürekli olarak dezenfekte ediliyor. Dezenfekte çalışmalarında sabunlu su ve insan sağlığına zararsız solüsyonlar kullanılıyor. Ayrıca ilçede kurulan araç dezenfekte istasyonunda talep eden vatandaşların özel araçları da dezenfekte ediliyor.

Temizlik ihmal edilmiyor

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de, dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra cadde ve sokakları adım adım temizliyor. Arazözlerle yıkanan cadde ve sokaklar, süpürge araçlarıyla de günlük olarak süpürülüyor. Bu çalışmalar tüm ana ve ara sokaklar ile caddelerde yürütülüyor. Ekipler çalışmalarını 7/24 esasına göre aralıksız olarak yapıyor.

Vatandaşlar memnun

Belediyenin dezenfekte ve temizlik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürmesinden memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar, çalışmalardan dolayı Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve belediye ekiplerine teşekkür ediyor.

İmkânlarımızı sonuna kadar kullanacağız

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye olarak koronavirüse karşı açtıkları savaşı tüm hızıyla sürdürdüklerini söyledi. 7/24 esasına göre aralıksız olarak görev başında olduklarını ifade eden Oğuz, “Ekiplerimiz fedakârlıkları ve özverili çalışmalarıyla Kahramankazanımızı tepeden tırnağa dezenfekte ediyor. Hemşehrilerimizin sağlığı ve huzuru en önemli önceliğimiz. Bu konuda çok hassasız. Ekiplerimiz bu anlamda adeta seferber olmuş durumda. Dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarımızı düzenli olarak sürdürmeye devam edeceğiz. Bu zorlu süreç sona erene kadar, belediyemizin tüm imkânlarını hizmetkârı olduğumuz hemşehrilerimiz için sonuna kadar kullanacağız” diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Memur-Sen'den suç duyurusu07 Nisan 2021 Çarşamba 00:20
  • Gençlik ve Kariyer Merkezi açılışa gün sayıyor06 Nisan 2021 Salı 04:19
  • MAKUT’a AFAD’dan eğitim06 Nisan 2021 Salı 03:18
  • “Dört” gözle beklenen dizi galasını Yenimahalle’de yaptı 06 Nisan 2021 Salı 02:21
  • İkincisi batıkent’te açıldı06 Nisan 2021 Salı 01:30
  • Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘Bir evladımız aç, susuz kalır ise bunun vebali önce benim ve ekibimin boynunadır’’06 Nisan 2021 Salı 00:20
  • Köroğlu Parkı baştan aşağı değişiyor06 Nisan 2021 Salı 00:17
  • Faaliyet raporu oy birliği ile onaylandı06 Nisan 2021 Salı 00:15
  • Belediye çalışanlarına müjde06 Nisan 2021 Salı 00:14
  • Etimesgut Ramazan hazırlığı06 Nisan 2021 Salı 00:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti