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Kahramankazan’da temizlik seferberliği sürüyor

Kahramankazan Belediyesi’nin koronavirüs salgınına karşı başlattığı topyekûn seferberlik, normalleşme sürecinde de hız kesmeden sürüyor.
Kahramankazan’da temizlik seferberliği sürüyor

Kahramankazan Belediyesi, dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başlattığı seferberliği tüm yönleriyle sürdürüyor.
Salgın görülmeden başlandı
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un talimatıyla harekete geçen temizlik ekipleri, koronavirüs salgını tehdidi daha Türkiye’de görülmemişken 15 Şubat’ta başlattığı dezenfekte teyakkuzunu hız kesmeden devam ediyor. Sağlık işleri Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda, ilçeyi tepeden tırnağa dezenfekte ediyor. Ekipler, çalışmalarını sokak sokak, cadde cadde ve mahalle mahalle sürdürüyor. Yollar, duraklar, çöp konteynerleri, pazar alanı, bankalar, kurumlar, ATM’ler, otobüs, servis, dolmuş ve taksiler başta olmak üzere tüm ortak kullanım alanları sürekli olarak dezenfekte ediliyor. Dezenfekte çalışmalarında sabunlu su ve insan sağlığına zararsız solüsyonlar kullanılıyor. Ayrıca ilçede kurulan araç dezenfekte istasyonunda talep eden vatandaşların özel araçları da dezenfekte ediliyor.

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Temizlik ihmal edilmiyor
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de, dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra cadde ve sokakları adım adım temizliyor. Arazözlerle yıkanan cadde ve sokaklar, süpürge araçlarıyla de günlük olarak süpürülüyor. Bu çalışmalar tüm ana ve ara sokaklar ile caddelerde yürütülüyor. Ekipler çalışmalarını 7/24 esasına göre aralıksız olarak yapıyor.
Vatandaşlar memnun
Belediyenin dezenfekte ve temizlik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürmesinden memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar, çalışmalardan dolayı Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve belediye ekiplerine teşekkür ediyor.

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İmkânlarımızı sonuna kadar kullanacağız
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, koronavirüs tehdidi henüz Türkiye’de görülmemişken 15 Şubat’ta ilçelerinde dezenfekte çalışmalarına başladıklarının altını çizerek, belediye olarak koronavirüse karşı açtıkları savaşı tüm hızıyla sürdürdüklerini söyledi. 7/24 esasına göre aralıksız olarak görev başında olduklarını ifade eden Oğuz, “Ekiplerimiz fedakârlıkları ve özverili çalışmalarıyla Kahramankazanımızı tepeden tırnağa dezenfekte ediyor. Hemşehrilerimizin sağlığı ve huzuru en önemli önceliğimiz. Bu konuda çok hassasız. Ekiplerimiz bu anlamda adeta seferber olmuş durumda. Dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarımızı düzenli olarak sürdürmeye devam edeceğiz. Bu zorlu süreç sona erene kadar, belediyemizin tüm imkânlarını hizmetkârı olduğumuz hemşehrilerimiz için sonuna kadar kullanacağız” diye konuştu.

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