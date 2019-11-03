Kahramankazan’da toplanan atıklar dönüştürülerek solucan gübresi yapımında değerlendiriliyor

Kahramankazan Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde 2017’de başlatılan Sıfır Atık Projesi’ni Türkiye’de hayata geçiren ilk ilçe belediyesi olmuştu.

Bu kapsamda belediye binası ve belediye ek hizmet binaları ile spor ve sosyal tesislerine özel kumbaralar yerleştirildi. Ayrıca proje kapsamında belediye binası ve ek hizmet binalarındaki yemekhanelere de ayrıştırıcı üniteler konuldu. Buna göre, tüm atıklar kağıt, plastik, cam, metal, organik ve geri dönüşmeyen atık bölmelerinden oluşan kumbaralarda toplanıyor. Kumbaralarda toplanan atıklar sınıflandırılarak geri dönüşüme tabi tutuluyor.

Geri dönüşüm çalışmaları

Ayrıca, yürütülen geri dönüşüm projeleri kapsamında da, elektrikli ve elektronik aletler, bitkisel atık yağlar, atık motor yağları, ambalaj atıkları ve kullanılmış piller de ayrı ayrı toplanarak geri dönüşüme tabi tutuluyor. Evlerinde atıklarını ayrıştıran vatandaşların talep etmesi halinde, belediye ekipleri vatandaşların evlerine giderek atıklarını ücretsiz olarak alıyor. Kullanılmış ya da modası geçmiş giysi ve ayakkabılar da giysi kumbaralarında toplanarak geri dönüşüme tabi tutuluyor.

Hedefimiz tüm atıkları dönüştürülmesi

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Sıfır Atık Projesi’nin doğal kaynakların korunması, atığın azaltılması ve dönüştürülmesini kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlandığını ifade ederek, “Sıfır Atık yalnızca bir çevre duyarlılığı çalışması değil, aynı zamanda insanlığın geleceği adına atılmış önemli bir adım. Dünyanın en büyük sorunları arasında gösterilen çevre kirliliğine ve doğal kaynak kullanımının artışına bu proje ile engel olabiliriz. Atıklarımızı dönüştürerek kalkınmayı sağlayabiliriz. Ülkemizin ve geleceğimiz teminatı olan yavrularımıza ve bizden sonraki nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakabiliriz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın değerli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde yürütülen proje kapsamında hedefimiz, önümüzdeki süreçte tüm atıkların dönüştürüldüğü bir ilçe haline gelmek” diye konuştu.

