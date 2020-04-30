Kahramankazan'da ve Türkiye'de bir ilk!

Türkiye’de ilk kez bir belediye “internet erişim ve altyapı lisansı” alarak tarihe geçti. Kahramankazan Belediyesi vatandaşlara “KazanBelNet” adı altında internet erişim hizmeti sunacak. Vatandaşlar böylece daha hızlı ve daha ucuz internete erişim sağlay

Kahramankazan Belediyesi , ilçedeki internet altyapısının yetersiz olmasından kaynaklanan şikayetler üzerine, ev ve iş yerlerinde interneti olmayan vatandaşları internetle buluşturmak için harekete geçti. Türkiye’de bir ilki başaran belediye, Türkiye’de ilk kez bir belediye tarafından hayata geçirilen uygulama ile internet servis sağlayıcılığı ve altyapısı hizmeti verecek olan bir şirket kurdu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı’ndan (BTK) gerekli lisansları alarak faaliyete başlayan “ KazanBelNet ” şirketi, bu lisansı alan ilk belediye şirketi olurken, vatandaşlara daha hızlı interneti daha ucuz fiyata sunacak.

ŞİKAYETLERE ÇÖZÜM OLDU

Kahramankazan Belediyesi , ilçedeki altyapı yetersizlikleri nedeniyle ev ve iş yerlerinde interneti olmayan vatandaşları internetle buluşturmak için kolları sıvadı. Belediye bu kapsamda, kendi bünyesinde hizmet verecek olan KazanBelNet şirketini kurdu. Şirket, internet servis sağlayıcılığı ve altyapısı hizmeti verecek. Belediye bu kapsamda internet erişimi için belediye hizmet binası ve ilçedeki birçok noktaya vericiler ve teknik ekipmanlar yerleştirdi.

KENDİ YAZILIMINI HAZIRLADILAR

Şirkette görev yapacak olan teknik personeller eğitilerek, müşteri ve abone hizmetleri için bir çağrı merkezi de kuruldu. Ayrıca, kendi yazılım ofisini de kuran şirket, kendi yazılımını orijinal yazılımını da hazırladı.

TÜRKİYE’DE BİR İLK

KazanBelNet şirketi, internet servis sağlayıcılığı alanında Türkiye’de bir belediye tarafından kurulan ilk şirket olma özelliğini taşıyor. Şirket, kurulum aşamalarının tamamlanmasının ardından, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı’ndan (BTK) İnternet Erişim ve Altyapı Lisansı’nı alarak faaliyete geçti. KazanBelNet bu özelliğiyle bu lisansı alan ilk belediye şirketi de oldu. KazanBelNet bu lisansla internet erişiminin yanı sıra Türkiye’nin tüm noktalarında internet altyapısı oluşturma hizmeti de verebilecek.

EN ÜCRA NOKTALAR BİLE ERİŞECEK

Şirket ilk etapta 3 bin bireysel, 2 bin de kurumsal olmak üzere ilçede toplam 5 bin kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor. Bu kapsamda ilçede internet altyapısı olmayan dış mahalleler de (köyler) dahil tüm ücra noktalarda bile vatandaşlara internet erişimi hizmeti verilecek. KazanBelNet, Kahramankazan’ın ardından, Ankara daha sonra ise Türkiye genelinde müşterilerine internet erişimi hizmeti vermeyi amaçlıyor.

DAHA HIZLI VE DAHA UCUZ

Kahramankazan Belediyesi’nin kamu ve vatandaşın yararını gözeterek kurduğu KazanBelNet şirketi sayesinde vatandaşlar daha hızlı internete daha ucuz fiyatla ulaşabilecek. Şirket, diğer servis sağlayıcı firmalara oranla daha ucuz fiyatla interneti vatandaşlara sunacak. Şirket ayrıca, ilçede bu alandaki altyapı eksiklikleri göz önünde bulundurulduğunda, diğer servis sağlayıcılara oranla daha hızlı bir internet erişimi imkânı sunmuş olacak. Böylece şirket sayesinde ilçede internet kullanımı daha kolay ve ucuz hale gelecek.

İNTERNETSİZ NOKTA BIRAKMAYACAĞIZ

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ise konu hakkında, yaptıkları kurulum çalışmaların ardından gerekli izin ve lisansları aldıklarını belirterek, şirketlerinin faaliyete başladığını söyledi. Vatandaşların konfor ve refahı için belediye olarak üzerlerine ne düşerse yapmaya gayret ettiklerinin altını çizen Oğuz, “55 bin nüfuslu sürekli gelişen, büyüyen ve önemli sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan bir ilçeyiz. İlçemizde hâlihazırda 8 bine yakın bireysel internet kullanıcısı mevcut, ancak altyapı yetersizliği nedeniyle internet erişimine ulaşamayan yani internet kullanmak için bekleyen çok sayıda vatandaşımız var.”

Hedef Ankara ve Türkiye

“Biz de gelen bu talepler doğrultusunda harekete geçerek KazanBelNet’i kurduk. Şirketimiz sayesinde vatandaşlarımız hem internete bağlanırken hem de interneti kullanırken kazanmış olacak. Çünkü daha hızlı, ışık hızında interneti daha ucuz fiyata sunacağız. İlçemizdeki bu alandaki altyapı eksiklikleri nedeniyle kurduğumuz KazanBelNet ile önce ilçemizde internet erişiminin olmadığı nokta bırakmamayı hedefliyoruz. Daha sonra ise şirketimizle Ankara ve Türkiye genelinde müşterilerimizle buluşmak istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızı KazanBelNet’e abone olmaya davet ediyorum. Desteklerinden dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu’na tüm ilçe halkımız adına şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Emrah Özcan/İLKSAYFA