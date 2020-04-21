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Kahramankazan’da veliler ergenlik dönemi hakkında bilgilendirildi

Kahramankazan Belediyesi, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında “evde kal” çağrısının ardından kişisel izolasyona uyarak evlerinden çıkmayan velilere yönelik online konferanslar düzenliyor. 
Kahramankazan’da veliler ergenlik dönemi hakkında bilgilendirildi

Ergenlik döneminin işlendiği ilk konferans, belediyenin uzman psikologlarınca velilerin katılımıyla online olarak gerçekleştirildi.
Kahramankazan Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında başlattığı seferberliği yeni önlemler alarak tüm hızıyla sürdürüyor.

İlk konferans gerçekleştirildi

Belediye bu kapsamda çağrılara uyarak bu süreci evlerinde geçiren velileri de unutmadı. Belediyenin uzman psikologları bu doğrultuda ilçedeki velilere yönelik online konferanslar düzenliyor. İlk konferansın konusu çocuğu ergenlik çağında olan velilerden gelen talepler üzerine ergenlik dönem olarak belirlendi. İlk konferans Fatih Ortaokulu velileri ile gerçekleştirildi. Uzman psikologlar online olarak ulaştıkları velilerle, çocuklarda ergenlik dönemine ilişkin eğitici ve bilgilendirici bir söyleşi gerçekleşti. Belediye, gelen talepler doğrultusunda velilere yönelik bu online konferansları sürdürecek.

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Velilerimizin yanındayız

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye olarak bu zorlu süreci evlerinde geçiren tüm kesimler gibi öğrenci ve velilerin de her zaman yolduklarını belirterek, “Evlerinde olan velilerimizin ihtiyaç duymaları halinde bu konferanslarımızı düzenli olarak sürdüreceğiz. Bu doğrultuda ilk konferansımızı gerçekleştirerek, velilerimizi bilgilendirdik. Geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın ve velilerimizin ergenlik gibi oldukça önemli bir süreci en donanımlı şekilde geçirmeleri için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.
 

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