  • BIST 111.177
  • Altın 282,172
  • Dolar 5,9338
  • Euro 6,5768
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya -1 °C
»

Kahramankazan'da yollara petek logosu

Kahramankazan Belediyesi’nce cadde ve sokaklarda yürütülen asfalt ve yol bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından buralara, içerisinde ay yıldız bulunan belediyenin logosu yerine, “petek” logosu işleniyor. 
Kahramankazan'da yollara petek logosu

Kahramankazan Belediyesi, ilçede kendi sorumluluk alanında olan ve olmayan cadde ve sokaklarda yürüttüğü asfaltlama, yama, bakım ve onarım çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Belediye, yaptığı bu çalışmalar konusunda farkındalık yaratmak için ilginç bir uygulama başlattı. Bu kapsamda çalışmaların tamamlandığı yollara petek logosu işleniyor. Ekipler hazırladığı kalıplarla yollara petek logosunu resmediyor. Petek logosuyla, Kahramankazan’ın Türkiye’de “Arıcılığın Başkenti” olması ve “Belediyenin arı gibi çalışması” vurgulanıyor. Böylece Türkiye’de ana arı üretiminin yüzde 65’inin yapıldığı ve arıcılık sektörüne ilişkin birçok tesisin yer aldığı ilçenin bu özelliği yollarda yaşatılıyor.

Talimat Başkan Oğuz’dan

Belediyenin bu uygulamasının arkasında ise Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un hassasiyeti yatıyor. Başkan Oğuz, Türk Bayrağını simgeleyen ay yıldızı da içerisinde barındıran belediyenin logosunun yerde olmaması için ekiplere böyle bir talimat verdi. 

baskan-oguzdan-ay-yildiz-hassasiyeti-(1).jpeg

Kutsal değerimiz

Başkan Oğuz, Türk Bayrağının, Türk milletinin bağımsızlığının sembolü olduğu ve şehit ve gazi kanlarıyla oluştuğunu belirterek, “Bilindiği üzere belediyemizin logosunda da ay yıldız bulunuyor. Milletimiz için kutsal bir değer olan ay yıldızın yerlerde olmaması adına böyle bir uygulama başlattık. Bu kapsamda ekiplerimiz cadde ve sokaklara petek logosunu işliyor. Böylece hem kutsalımız olan ay yıldızımız yerlerde olmamış oluyor hem de arıcılığın başkenti olduğumuz ve arı gibi çalıştığımızı vatandaşlarımıza anlatıyoruz” diye konuştu.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'tan hediye bisiklet21 Aralık 2019 Cumartesi 00:04
  • Mamak’ta Hz. Mevlâna'nın 746. vuslat yıldönümü kutlandı21 Aralık 2019 Cumartesi 00:03
  • Yenimahalle'de öğretmenlere Sıfır Atık Semineri verildi20 Aralık 2019 Cuma 00:33
  • Mamak'ta özel öğrencilere yıl sonu etkinliği20 Aralık 2019 Cuma 00:31
  • Keçiören Belediyesi Ovacık Aile Sağlığı Merkezi binasını Sağlık Müdürlüğüne tahsis etti20 Aralık 2019 Cuma 00:30
  • Gölbaşı Tulumtaş Mağarası turizme kazandırılıyor20 Aralık 2019 Cuma 00:28
  • Büyükşehir Belediyesi'nden hayvan koruma görevlisi eğitimi20 Aralık 2019 Cuma 00:26
  • Ankara'da jiletler de geri dönüşüme gidecek20 Aralık 2019 Cuma 00:23
  • Altındağ'da her mahalleye çöp konteyneri20 Aralık 2019 Cuma 00:21
  • Kahramankazan'da minik kalplere sıcacık dokunuş19 Aralık 2019 Perşembe 00:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti