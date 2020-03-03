  • BIST 111.207
  • Altın 322,957
  • Dolar 6,0813
  • Euro 6,7957
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 2 °C
»

Kahramankazan’da yüzme havuzu, fitness ve sauna keyfi

Kahramankazan Belediyesi’nin içerisinde kapalı yüzme havuzu, fitness salonu ve saunanın da bulunduğu spor kompleksi, baharın yüzünü göstermesiyle birlikte vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. 
Kahramankazan’da yüzme havuzu, fitness ve sauna keyfi

Kahramankazan Belediyesi’nin içerisinde kapalı yüzme havuzu, fitness salonu ve saunanın da bulunduğu spor kompleksi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. 
Yarı olimpik havuz 
İlçe halkının serinleme ve yüzme ihtiyacını karşılayan tesiste bulunan yarı olimpik kapalı yüzme havuzuna talep her geçen gün artıyor. Uluslararası kriterlere uygun, hijyenik koşullarda hizmet veren havuzda aynı zamanda yüzme bilmeyenlere yüzme dersleri de veriliyor. 

Fitness, sauna ve zumba

Kompleks de havuzun yanı sıra fitness salonu ve sauna hizmeti de sunuluyor. Pazartesi günü hariç haftanın 6 günü hizmet verilen kompleks de yalnızca pazartesi günleri temizlik yapıldığı için hizmet verilmiyor. Haftanın 6 günü 10.00 ila 21.00 saatleri arasında hizmet verilen tesisten, salı-perşembe-cumartesi günleri kadınlar, çarşamba-cuma-pazar günleri ise erkekler yararlanabiliyor. Kompleksten bu sayede çok sayıda vatandaş faydalanıyor. Tesiste kadınlar gününde ayrıca zumba etkinliği de gerçekleştiriliyor. Bu keyfi yaşamak isteyen vatandaşlar cüzzi bir ücret karşılığında merkeze farklı üyelik paketleriyle üye olabiliyor. 

kahramankazanda-havuz,-fitness-ve-sauna-keyfi-(4).jpg

Başkan Oğuz’dan davet var

Spor kompleksine ilçedeki kurumların yöneticileri ve vatandaşlarla birlikte ücretini ödeyerek üye olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 55 bin nüfuslu bir ilçe olmalarına karşın, böylesine keyifli ve faydalı hizmetleri vatandaşlarıyla buluşturmaktan dolayı oldukça mutlu olduklarını söyledi. Oğuz, “İçerisinde yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, fitness salonu ve saunanın da bulunduğu spor kompleksimiz vatandaşlarımızın yoğun talebiyle karşılaşıyor. Vatandaşlarımız, son derece hijyenik ve modern bir hizmetin sunulduğu bu kompleksin keyfini yaşıyor. Başta Kahramankazanlılar olmak üzere tüm Ankaralıları tesisimizden faydalanmaya davet ediyorum” diye konuştu.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Keçiören'de elektronik atıklar toplanmaya başladı03 Mart 2020 Salı 03:36
  • Büyükşehir'den öğrencilere ücretsiz çamaşır yıkama desteği03 Mart 2020 Salı 02:36
  • Altındağ'da karekodlu toplanma alanları belirlendi03 Mart 2020 Salı 01:36
  • Mamak'ta etkinlikler devam ediyor03 Mart 2020 Salı 00:59
  • Mamaklı minikler biriktirdikleri harçlıklarını Kızılay'a bağışlayacaklar02 Mart 2020 Pazartesi 06:22
  • Altındağ'da depreme hazırlık semineri düzenlendi02 Mart 2020 Pazartesi 05:48
  • Büyükşehir Belediyesi İyilikler Çarşısı'na ev sahipliği yaptı02 Mart 2020 Pazartesi 04:37
  • Kahramankazan Belediyesi “Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Sergisi”ne ev sahipliği yaptı02 Mart 2020 Pazartesi 03:32
  • Keçiören'de işitme ve görme engelliler için açılan Kur’an kursları devam ediyor02 Mart 2020 Pazartesi 02:38
  • Kızılcahamam ile Hocalı kardeşliğini resmiyetle taçlandırdı02 Mart 2020 Pazartesi 01:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti