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Kahramankazan'da zabıta denetimi devam ediyor

Kahramankazan Belediyesi zabıtası, sanayi alanında yoğun bir potansiyele sahip olan ilçede, çevre kirliliğine fırsat vermemek ve doğayı korumak için fabrika, iş yeri ve araçlara yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. 
Kahramankazan'da zabıta denetimi devam ediyor

Kahramankazan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, rutin denetimlerinin yanı sıra çevre ve doğa dostu uygulamalarıyla da fark yaratıyor. Ekipleri bu kapsamda, Ankara’nın sanayi kümelenmesi anlamında yoğun bir potansiyele sahip olan ilçede denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Özellikle Saray Mahallesi’nde bulunan sanayi kuruluşları ve bu civardaki yollar sürekli olarak denetleniyor. Ekipler denetimlerinin yanı sıra gelen ihbarları da özenle değerlendiriyor. Ekipler bu denetimler sırasında, çevre ve doğa kirliliğine sebep olan işletme ve araçlara anında müdahale ediyor. Denetimler sonucunda çevreyi ve doğayı kirletenlere karşı gerekli cezai yaptırımlar uygulanıyor. Çevre kirliliğine sebep olan cisim, ürün ya da maddelerin de temizlenmesi sağlanıyor. 

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“Önceliğimiz temiz çevre”

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye olarak yaptıkları ve yapacakları tüm faaliyetlerde çevre ve doğa dostu uygulamalara öncelik verdiklerini belirterek, “Bu alanda çalışan ekiplerimizin başında ise zabıtalarımız geliyor. Zabıtalarımız, sürekli olarak ilçemizin tüm bölgelerinde denetimlerini sürdürüyor. Çevremizin ve doğamızın kirletilmesinin önüne geçmek için yoğun bir mesai yapıyor. Temiz bir çevre ve sağlıklı bir doğa için denetimlerimizi aralıksız olarak sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz” dedi. 

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