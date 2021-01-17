  • BIST 1.524
  • Altın 438,738
  • Dolar 7,4448
  • Euro 9,0064
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul -1 °C
  • İzmir 0 °C
  • Konya -5 °C
»

Kahramankazan'da zirvede karla mücadele 

Kahramankazan Belediyesi ekipleri, yaşanan kar yağışıyla ilçenin tüm noktalarında mücadele etti.
Kahramankazan'da zirvede karla mücadele 

Ekipler, kar yağışının yoğun hissedildiği ilçenin merkeze uzak ve yüksek rakımlı mahallelerinde dahi yolların kapanmasına engel olurken, buzlanma riskine karşı tuzlama çalışması da yaptı. 

Kahramankazan Belediyesi, dün yaşanan ve ilçeyi etkisine alan kar yağışı nedeniyle seferber oldu. 

kahramankazanda-zirvede-karla-mucadele-(2).jpeg

Kapsamlı mücadele

Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekipleri kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için özverili bir çalışma yürüttü. Ekipler, ana arterler, cadde ve sokaklar başta olmak üzere ilçenin tüm noktalarında çalıştı. Kar küreme, yol açma ve tuzlama çalışmaları yapan ekipler kaldırım ve yaya yollarını da temizledi.

kahramankazanda-zirvede-karla-mucadele-(4).jpeg

Yolların kapanması engellendi

Karla mücadele ekipleri çalışmaları kapsamında ilçenin merkeze uzak ve yüksek rakımlı mahallelerinde de çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan ana ve ara yolları açtı. Ekipler yağışın yoğun olarak yaşandığı Sarıayak, Ciğir, Ucarı, Saraç, İnceğiz, Ağcaören ve Aşağı Karaören mahallelerinde kapsamlı çakışmalar gerçekleştirdi. Çalışmalarını sürdüren ekipler, böylece ilçenin en yüksek yerleşim biriminde dahi ulaşımın aksamamasını sağladı. Mahalle sakinleri, belediye ekiplerine gayretli çalışmaları dolasıyla teşekkür etti. Vatandaşlar yollarının kapanmaması dolasıyla yaşadıkları mutluluğu dile getirdi. Ekipler ayrıca, vatandaşlardan gelen talepleri anında karşılamaya çalıştı. Yaşlı, hasta, engelli, hamile ve karlı alanlarda yürümekte zorlanan vatandaşların ulaşımını sağlamak için yoğun çaba sarf etti. 

kahramankazanda-zirvede-karla-mucadele-(9).jpeg

Yetki ayrımı gözetilmedi

Yollarda kalan araçların kurtarılmasına da destek veren ekipler, yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışması da yaptı. Kahramankazan Belediyesi, karla mücadele çalışmalarını, vatandaş mağduriyetinin önüne geçmek amacıyla, yetki ayrımı gözetmeksizin Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanında olan noktalarda da sürdürdü. 

Vatandaşımız mağdur olmayacak

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, vatandaşların mağdur olmaması için karla mücadele çalışmalarını yetki ayrımı gözetmeksizin ilçenin tüm noktalarında sürdüklerini belirtti. Oğuz,  “Kahramankazan Belediyesi olarak kar yağışı nedeniyle verdiğimiz mücadeleyi alnımızın akıyla gerçekleştirdik. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin müdahale etmekte yetersiz kaldığı, sorumluluk alanımızda olmayan noktalarda da çalışmalarımızı başarıyla yürüttük. Yoğun gayret göstererek özverili çalışmalarda bulunan ekiplerimizi tebrik ediyorum. Bundan sonra da çalışmalarımızı aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz” diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İpekyolu Kamp Alanı, kampçıları bekliyor18 Ocak 2021 Pazartesi 00:29
  • Ankara Kent Konseyi'nden Türkiye Belediyeler Birliği'ne ziyaret17 Ocak 2021 Pazar 15:03
  • Silahla yaralanan kızıl şahin tedavisinin ardından doğaya salındı17 Ocak 2021 Pazar 14:41
  • Kuş derneğinde sokak köpekleri de unutulmuyor17 Ocak 2021 Pazar 14:40
  • Başkent sokakları kısıtlamada sessizliğe büründü17 Ocak 2021 Pazar 13:52
  • Başkentte parklar depolanan yağmur sularıyla sulanacak16 Ocak 2021 Cumartesi 01:01
  • Barınakta yavru köpeklerin kuyruklarının kesilmesine soruşturma16 Ocak 2021 Cumartesi 00:30
  • Beypazarı ve çevresinde kar yağışı etkisini gösterdi15 Ocak 2021 Cuma 13:28
  • Çubuk güne kar yağışı ile uyandı15 Ocak 2021 Cuma 13:19
  • Mamak’a kar güzelliğiyle birlikte geldi15 Ocak 2021 Cuma 03:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti