Kahramankazan'da zirvede karla mücadele 

Kahramankazan Belediyesi ekipleri, yaşanan kar yağışıyla ilçenin tüm noktalarında mücadele etti.

Ekipler, kar yağışının yoğun hissedildiği ilçenin merkeze uzak ve yüksek rakımlı mahallelerinde dahi yolların kapanmasına engel olurken, buzlanma riskine karşı tuzlama çalışması da yaptı.

Kahramankazan Belediyesi, dün yaşanan ve ilçeyi etkisine alan kar yağışı nedeniyle seferber oldu.

Kapsamlı mücadele

Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekipleri kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için özverili bir çalışma yürüttü. Ekipler, ana arterler, cadde ve sokaklar başta olmak üzere ilçenin tüm noktalarında çalıştı. Kar küreme, yol açma ve tuzlama çalışmaları yapan ekipler kaldırım ve yaya yollarını da temizledi.

Yolların kapanması engellendi

Karla mücadele ekipleri çalışmaları kapsamında ilçenin merkeze uzak ve yüksek rakımlı mahallelerinde de çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan ana ve ara yolları açtı. Ekipler yağışın yoğun olarak yaşandığı Sarıayak, Ciğir, Ucarı, Saraç, İnceğiz, Ağcaören ve Aşağı Karaören mahallelerinde kapsamlı çakışmalar gerçekleştirdi. Çalışmalarını sürdüren ekipler, böylece ilçenin en yüksek yerleşim biriminde dahi ulaşımın aksamamasını sağladı. Mahalle sakinleri, belediye ekiplerine gayretli çalışmaları dolasıyla teşekkür etti. Vatandaşlar yollarının kapanmaması dolasıyla yaşadıkları mutluluğu dile getirdi. Ekipler ayrıca, vatandaşlardan gelen talepleri anında karşılamaya çalıştı. Yaşlı, hasta, engelli, hamile ve karlı alanlarda yürümekte zorlanan vatandaşların ulaşımını sağlamak için yoğun çaba sarf etti.

Yetki ayrımı gözetilmedi

Yollarda kalan araçların kurtarılmasına da destek veren ekipler, yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışması da yaptı. Kahramankazan Belediyesi, karla mücadele çalışmalarını, vatandaş mağduriyetinin önüne geçmek amacıyla, yetki ayrımı gözetmeksizin Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanında olan noktalarda da sürdürdü.

Vatandaşımız mağdur olmayacak

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, vatandaşların mağdur olmaması için karla mücadele çalışmalarını yetki ayrımı gözetmeksizin ilçenin tüm noktalarında sürdüklerini belirtti. Oğuz, “Kahramankazan Belediyesi olarak kar yağışı nedeniyle verdiğimiz mücadeleyi alnımızın akıyla gerçekleştirdik. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin müdahale etmekte yetersiz kaldığı, sorumluluk alanımızda olmayan noktalarda da çalışmalarımızı başarıyla yürüttük. Yoğun gayret göstererek özverili çalışmalarda bulunan ekiplerimizi tebrik ediyorum. Bundan sonra da çalışmalarımızı aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz” diye konuştu.