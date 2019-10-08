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Kahramankazan'daki termal otel ihaleyle satıldı 

Kahramankazan Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla yapılarak, özel sektör eliyle işletilmesi planlanan, ancak geride kalan yaklaşık 3,5 yıllık süre içerisinde alıcısını bekleyen termal otel, düzenlenen ihale sonucu satıldı. 
Kahramankazan'daki termal otel ihaleyle satıldı 

Gerçekleştirilen açık ihaleye katılan Cem Veb-Ofset firması, verdiği 20 milyon 200 bin TL’lik teklifle ihaleyi kazanarak, otelin yeni sahibi oldu.  Termal kimliğiyle ön plana çıkan Kahramankazan’da, belediye tarafından Kayı Mahallesi’nde yaklaşık 3,5 yıl önce yapımı tamamlanarak, özel sektör eliyle işletilmesi hedeflenen termal otelin satılması için ihale düzenlendi. Kahramankazan Belediyesi Meclis Salonu’nda, bugün (4 Ekim 2019), kapalı teklif usulüne göre açık şekilde düzenlenen ihalenin komisyon başkanlığını Kahramankazan Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Erçelik yaptı. İhaleye, Cem Veb-Ofset firması adına şirket yetkilileri Cemal Uslu ve Hüseyin Höke katıldı.

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Şeffaf ihale
 
Açık şekilde düzenlenen ihaleyi AK Parti’li ve İYİ Parti’li bazı belediye meclis üyeleri ile vatandaşlar da yakından takip etti. Şeffaf şekilde gerçekleştirilen ihale sonucu Cem Veb-Ofset firması termal otel için 20 milyon 200 bin TL’lik teklif sundu. Firma verdiği bu teklifle ihaleyi kazanarak, otelin yeni sahibi oldu. İhaleyi kazanan firmanın, yapacağı tefrişatın ardından otelin önümüzdeki süreçte hizmete girmesi bekleniyor.

Kent merkezine en yakını

Kahramankazan’ın Soğulcak Mahallesi’nden çıkan termal suyun içinde kullanıldığı otel, Ankara kent merkezine en yakın termal otel olma özelliğini taşıyor. 108 oda ve 220 yatak kapasiteli otelde, 2 ayrı termal hamam, biri açık biri kapalı iki yüzme havuzu, spor salonları ile konferans ve toplantı salonları yer alıyor. Kahramankazan’daki konaklama sektörüne büyük katkıları olacak olan otel, ilçenin termal kimliği için de büyük katkılar sağlayacak.
 

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