  • BIST 118.342
  • Altın 304,195
  • Dolar 6,0113
  • Euro 6,5618
  • Ankara -5 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya -7 °C
»

Kahramankazan'dan Osmanlı başkentlerine geziler devam ediyor

Kahramankazan Belediyesi’nce düzenlenen “Ecdadın İzinden Osmanlı Başkentlerine Yolculuk” gezileri tüm hızıyla sürüyor.
Kahramankazan'dan Osmanlı başkentlerine geziler devam ediyor

Öğrencisinden ev hanımlarına kadar ilçedeki tüm kesimlerin etap etap katıldığı geziler kapsamında vatandaşlar Osmanlı İmparatorluğu’na başkentlik yapmış Bursa, Edirne ve İstanbul’u ziyaret ediyor.
Kahramankazan Belediyesi tarafından düzenlenen “Ecdadın İzinden Osmanlı Başkentlerine Yolculuk” gezilerine ilçe halkı yoğun ilgi gösteriyor. Gezi programının 7’incisi düzenlendi. Geziye katılan son kafile belediye önünden uğurlandı. Geziye katılanlar Osmanlı İmparatorluğu’na başkentlik yapmış Bursa, Edirne ve İstanbul’u ziyaret ederek, tarihe tanıklık etme fırsatı yakalıyor. 

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da, belediye önünden hareket eden kafileleri uğurlayarak, geziye katılanlara “hayırlı yolculuklar” temennisinde bulunuyor. Düzenlenen programa bungüne kadar yaklaşık 500 vatandaş katıldı. Osmanlı başkentlerinde tarihi bir yolculuk imkanı veren gezi programı bundan sonra da tüm hızıyla sürecek.

ecdadin-izinden-osmanli-baskentlerine-yolculuk-suruyor-(4).jpg

Tarihe tanıklık ediyorlar

Başkan Oğuz, “Ecdadın İzinden Osmanlı Başkentlerine Yolculuk” gezileriyle ilçe halkının Osmanlı başkentlerini yeniden keşfettiğini ifade ederek, tarihe tanıklık ettiklerini söyledi. Oğuz, “Minarelerle taçlandırılmış üç eski başkentimizi ziyaret eden halkımız, Osmanlı’nın görkeminin yüzlerce yıllık tanıkları olan bu şehirlerimizi yerinde görüyor. Kuruluşa şahitlik etmiş Bursa’yı, yükseliş döneminde ön plana çıkmış Edirne’yi, zirve ve çöküşe tanıklık etmiş İstanbul’u görmeye tüm halkımızı davet ediyoruz. Gelen talepler doğrultusunda bu gezilerimizi sürdüreceğiz. İlçemizdeki tüm kesimlerin bu tarihi yolculuğa çıkmaya davet ediyoruz” diye konuştu.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AHİD Kadın kolları yöneticileri ATO Başkanı Gürsel Baran’ı makamında ziyaret etti10 Şubat 2020 Pazartesi 00:26
  • Samsunspor'u konuk eden Mamak Basketbol Takımı, sahadan 76-68 galip ayrıldı10 Şubat 2020 Pazartesi 00:24
  • Kızılcahamam Kazım Karabekir İlkokulu’nda Sıfır Atık Sokağı açıldı10 Şubat 2020 Pazartesi 00:20
  • Ankara Küçükler Yüzme Şampiyonası Keçiören’de düzenlendi10 Şubat 2020 Pazartesi 00:18
  • Gölbaşı Belediyespor’un kullandığı soyunma odası yenilendi10 Şubat 2020 Pazartesi 00:17
  • ANFA Atlı Spor Kulübü artık dört mevsim hizmet verecek10 Şubat 2020 Pazartesi 00:15
  • Gölbaşı Belediyesi personeline sigara bırakma semineri10 Şubat 2020 Pazartesi 00:03
  • Yenimahalle'de Optik İllüzyon Sergisi açıldı08 Şubat 2020 Cumartesi 00:38
  • Yenimahalle'de bulunan kütüphaneye yoğun ilgi08 Şubat 2020 Cumartesi 00:37
  • Keçiören Kariyer Ofisi vesilesiyle işe girecek 112 genç başkana teşekkür ziyaretinde bulundu08 Şubat 2020 Cumartesi 00:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti