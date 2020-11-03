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Kahramankazan FKM ile güvende

İzmir’de yaşanan deprem felaketi ve sonrasında yaşananlar sıcaklığını korurken; Kahramankazan Belediyesi belediye hizmetlerini Felaket Kurtarma Merkezi (FKM) sayesinde, olası kriz durumlarında bile kesintisiz şekilde devam ettirebiliyor.
Kahramankazan FKM ile güvende

İzmir’de meydana gelen depremin ardından yaşanan gelişmeler sıcaklığını korurken; Kahramankazan Belediyesi, Felaket Kurtarma Merkezi (FKM) sayesinde herhangi bir kriz durumunda bile kesintisiz şekilde tüm belediye faaliyetlerini devam ettirebiliyor. Felaket Kurtarma Merkezi, belediye binasında bulunan bilgi işlem ve sistem odalarının doğal afetler, yangın, su baskını gibi olumsuzluk yaratan durumlar nedeniyle kullanılamaz hale gelebileceği göz önünde bulundurularak belediye binasına uzak bir noktada faaliyetini sürdürüyor. Belediye ana hizmet binası ile FKM arasındaki bağlantı kablosuz network vasıtasıyla sağlanıyor. Böylece hizmet binasında yapılan her işlem aynı anda FKM'deki sunuculara da kaydediliyor. Kablosuz network sayesinde, noktadan noktaya yüksek hızlı bağlantı ile yedekleme yapılıyor.

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Yüksek teknoloji kullanılıyor
Yüksek teknoloji kullanılarak oluşturulan FKM’de, sel ve su baskınlarından korunma, düzenli kablolama ve hava sirkülasyonunu sağlamak için yükseltilmiş zemin, yüksek ısıya dayanaklı yanmaz kapı, parmak izli geçiş sistemi, yangın söndürme sistemi, soğutma sistemi bulunuyor. Cihazların elektrik kesintilerinden ve sorunlarından etkilenmemesi için paralel yedekli kesintisiz güç kaynakları ve jeneratör ile korunan FKM, ayrıca ısı ve nem seviyesinin artması gibi durumlarda alarm sistemini de içinde barındırıyor. FKM yüksek çözünürlüklü kamera sistemleriyle 24 saat izleniyor. 

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Kesintisiz hizmet
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, İzmir’de yaşanan depreme ve son günlerde yaşanan doğal afetlere dikkat çekerek, “Felaket Kurtarma Merkezi, belediyemiz için hayati öneme sahip verilerin ve yazılımların korunması ve belediyemizin hizmetlerinin kesintisiz devam edebilmesini sağlıyor. Bir anlamda tüm olumsuzluklara rağmen, hizmet sürekliliğini sağlıyor. FKM ile deprem, sel, yangın, elektrik şebeke sorunları, savaş durumu, terör saldırısı ve kişisel hatalar neticesinde çalışamaz hale gelebilecek dijital veriler ve sistemler kurtarılıyor. Böylece, vatandaşlarımızın her gün her saat belediye hizmetlerine erişmesini garanti altına alıyoruz” dedi.

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