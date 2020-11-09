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Kahramankazan’ın çehresini değiştirecek projede çalışmalar sürüyor

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un seçim vaatlerinin en büyüğü olan Kahramankazan Millet Bahçesi’nin yapım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Kahramankazan’ın çehresini değiştirecek projede çalışmalar sürüyor

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un, seçim döneminde belediye başkanı seçilmesi halinde gerçekleştirmeyi vadettiği projeler arasında yer alan Kahramanakazan Millet Bahçesi’nin yapım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 

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Çalışmalar sürüyor
TOKİ eliyle ilçeye kazandırılacak olan Kahramankazan Millet Bahçesi’nin ihale süreçleri tamamlanarak, içerisinde yer alacak proje detayları da belirlenmişti. Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde 191 dönümlük alan üzerine kurulacak olan Millet Bahçesi için zemin etütleri de yapılmıştı. TOKİ tarafından ihale süreçlerinin tamamlanmasının ardından, ilçenin çehresini değiştirecek olan Millet Bahçesi’nde inşaat çalışmalarına başlanmıştı. İnşaat sürecinin bir yıl içinde tamamlanarak Millet Bahçesi’nin açılması hedefleniyor.

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Birçok donatı yer alıyor
191 dönümlük alan üzerine kurulacak Kahramankazan Millet Bahçesi’nin içerisinde birçok donatı yer alacak. Millet Bahçesi’nde spor kompleksleri, bisiklet yolu, Millet Kıraathanesi, amfi tiyatro, sanat sokağı, yöresel ürünler pazarı, botanik parkı, çocuk müzesi, festival alanı, sanat atölyeleri, Şehitler Yolu, Ata Sporları Merkezi, kreş, çocuk oyun alanları, koşu ve yürüyüş parkurları, bisiklet yolu, yaşlı ve engelliler için donatılar ile yapay gölet ve köprülerin de olacağı birçok unsur yer alacak.

“Kahramankazan’ı en iyi yere taşıyacağız”
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ilçeye yaptığı ziyarette Ankara’ya kurulacak olan millet bahçelerinden birinin de Kahramanakazan’a yapılacağının sözünü vererek, “Kahramankazan’ı eğitimiyle, üretimiyle, sağlığıyla, enerjisiyle, termal turizmiyle, ulaşımıyla en iyi yere taşıyacağız. Başkanımız Serhat Oğuz Bey’in her türlü projesinin arkasındayız” demişti.

Çok önemli değer katacak
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Millet Bahçesi’nin ilçelerine çok önemli bir değer katacağını ifade ederek, “Kahramankazanımızın çehresini değiştirecek Millet Bahçesi’nin yatırım ihalesinin yapılmasından oldukça mutluyuz. Sıra artık inşaat çalışmalarının başlamasında. Millet Bahçemize kavuşacağımız günü iple çekiyoruz.

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Kahramankazan halkımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi. Başkanlık görevine seçilmesinin ardından hemşehrilerine verdiği sözleri birer birer yerine getirdiklerini anlatan Oğuz, “Bu sözlerimizin en büyüğü Millet Bahçesi’nin ilçemize kazandırılmasıydı. Hamdolsun bu noktada önemli bir adım daha atılmış oldu. İlçemizin çehresini değiştirecek millet bahçesi inşallah en kısa sürede hemşehrilerimizle buluşacak. Bu süreçte desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ve emeği geçenlere Kahramankazan halkı adına şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

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