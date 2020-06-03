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Kahramankazan'ın meşhur kavunu sertifikalandırılıyor

Kahramankazan'ın kendine özgü tadı, kokusu, aroması ve dayanaklılığıyla ünlü kara kavunu, "Kazan 1" adıyla sertifikalandırılarak tarımsal üretime sunulacak.
Kahramankazan'ın meşhur kavunu sertifikalandırılıyor

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçenin meşhur "kara kavun"unun sertifikalandırılarak tarımsal üretime sunulacağının müjdesini verdi.

BAŞKAN OĞUZ DUYURDU

Kahramankazan'ın kendine özgü tadı, kokusu, aroması ve dayanaklılığıyla ünlü kavunuyla ilgili başlatılan çalışmayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Oğuz, Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğünce Kahramankazan Belediyemizin de katkılarıyla başlatılan, 'Sertifikalı Kazan Kavunu' çalışmaları ilk meyvelerini verdi. Meşhur kavunumuz, 'Kazan 1' adıyla sertifikalanacak ve tarımsal üretime sunulacak" ifadelerini kullandı.

ÜRETİCİNİN YÜZÜ GÜLECEK

Sertifikalandırılan bu tohumları eken çiftçilerin, hasat sonunda emeğinin karşılığını alacağı ve üründeki yüksek verimin maddi kazancına yansıyacağı öngörülüyor.

CUMHURBAŞKANI DA TÜKETİYOR

Kahramankazan'ın meşhur kavunu Türkiye'nin değişik noktalarına ulaştırılıyor. Ünü, Başkent sınırlarını aşan kavun, oldukça beğeniliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da meşhur bu kara kavunu, severek tükettiği biliniyor.

MEŞHUR LEZZETİN ÖZELLİKLERİ

Kahramankazan'a özgü kara kavunun özellikleri şöyle : "Susuz yetişir ve güneşten aldığı sıcaklıkla olgunlaşarak ihtiyacı olan aromaya ulaşır. Yüke dayanıklı raf ömrü uzun olarak saklanabilen, Kış ayları içerisinde uzun süre saklanabilmesi ve tadının giderek güzelleşmesi kavunu farklı kılan özelliklerdendir. Kazan kavunu susuz yetiştirildiği için daha tatlı, aromalı ve depolamaya daha uygun olmaktadır. Kabuk renginin değişmesi hasat zamanının tespiti için en önemli ölçüttür. Hasat Eylül sonuna kadar devam etmektedir."

Osman Akdoğan/İlksayfa-

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