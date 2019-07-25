Kahramankazan’ın termal içmece suyuna Almanlar talip

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçede çıkan termal içmece suyuna Alman bir firmanın talip olduğunu açıklayarak, “Almanlar biz bu suyu şişeleyip yurtdışına satmak istiyoruz’ diyorlar” dedi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Oğuz, Kumpınar Kültür Merkezi’nde önceki gün verdiği davette, gazetecilere sohbet ederek öneri ve taleplerini dinledi, ilçede devam eden hizmetlerle ilgili bilgi verdi. Oğuz, yaptığı konuşmada programa katılan basın mensuplarının bayramını kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi. Yerel basının kendisi için ayrı bir anlam ifade ettiğini söyleyen Oğuz, 2000’li yılların başında Kahramankazan’da 10 arkadaşıyla birlikte yerel gazete çıkardığını anlattı.

YÖNETİMDE 5 ANA İLKE

Gazetecilere Kahramankazan’daki çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Oğuz, yönetimde 5 ana ilke benimsediklerini belirterek, “1- insan odaklı çalışmayı kendimize şiar ediniyoruz. Yani yaptığımız işin sadece taşa, toprağa, betona, asfalta değil insana faydası ağlasın istiyoruz. 2- Çözüm odaklı çalışmak istiyoruz. 3- Adil olmak yani hak edene hak ettiğini vermek istiyoruz. 4- Şeffaf olmak. Yaptığımız her türlü iş ve işlemler hakkında herkes gelsin hesap sorsun biz de hesabını verelim. 5- Ehliyet ve liyakate göre yönetim” dedi.

ANKARA’DA İLKLERE İMZA ATMAYA BAŞLADIK

Ankara’da ilk sayılabilecek adımları Kahramankazan’da attıklarını kaydeden Başkan Oğuz özetle şunları sıraladı: “Kahramankazan İstişare Meclisi'ni kurduk. İlk toplantısını yaptık önümüzdeki günlerde ikinci toplantısında yapacağız. İstişare meclislerine sadece bize oy veren kardeşlerimizi değil Kahramankazan’ın tüm sosyal kesimlerinde ilçemizde ilgili söz söyleyecek büyüklerimizi, kardeşlerimizi davet ettik, edeceğiz”

“KİM” İŞ BULMAYA BAŞLADI

Kahramankazan İstihdam Merkezi’ni (KİM) kurduk. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramankazan Sanayici ve İşadamları Derneği ve Kahramankazan Belediyesi olarak bu konuda 3’lü protokol imzaladık. Günlük 53-54 bin insan istihdam için Kahramankazan’a geliyor. Buradaki istihdam pastasını düzgün bir şekilde dağıtabilirsek burada işsizlik diye bir şey olmaz. 15- 20 gündür müracaatları değerlendiriyoruz, 300'e yakın vatandaşımızı yerleştirdik”

ÖĞRENCİLERE BURS

“İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine burs vereceğiz. Belediyelerin kendi bütçesinden burs vermesi 2007’den beri yasak. Biz bunu dernek ile aşmaya karar verdik. Sivil temsilcilerin bulunduğu bir dernek kurduk. Belediye olarak bu derneği destekleyeceğiz. Gelen burs talepleri burada değerlendirilerek öğrencilerimize burs verilecek. Burs ücretleri 50, 100, 150 TL arasında değişecek”

KÖYLERE HİZMET SEFERBERLİĞİ

“Köylerimiz ve köylülerimizle ilgili de atacağımız adımlar var. Göreve geldiğimiz günden bu yana köylerimize aktardığımız rakam 400 bin TL. Bu parayı köylerimizin eksiklikleri için harcadık. Her salı günü burada geleneksel pazarımız kurulur, köylerden ilçe merkezinde kurulan pazara ulaşım sıkıntısının yaşanmaması için ücretsiz servis temin ettik. Köylülerimiz bu servislerle gidip gelebiliyor. Bir milyon fide dağıttık, önümüzdeki senelerde bu sayıyı daha da artıracağız.”

K.KAZAN’IN İÇMECE SUYUNU ALMANLAR İSTİYOR

“Kahramankazan'da belediyemizin öz imkânları ile bitirilmiş bir termal otel var. Belediye olarak biz buraya işletmeyi düşünmüyoruz. Profesyonel bir firmaya işletmesini vermek istiyoruz. İlçemizdeki termal suyumuzun 55°C doğal sıcaklığı bulunuyor ve içindeki mineral zenginliği açısından Türkiye'deki en kaliteli termal sulardan bir tanesi. Buradaki suyun hem yıkanılabilir hem de içilebilir özelliği var. İki hafta önce Almanya'dan bir grup geldi. Almanya'da bu sektörün başını çeken firmanın yetkilileri, ‘biz bu (içmece) suyu almak ve şişeleyip yurtdışına satmak istiyoruz’ dediler. Bizim termal içmece suyumuzun çok kaliteli olduğunu söylediler. Termal Turizm'in Kahramankazan'da genişletilmesi gerekiyor. Biz belediye olarak termal yatırımcıyı çekmek istiyoruz. Pek çok firma ile görüşüyoruz”

MAKARNA İÇİN EN İYİ BUĞDAY K.KAZAN’DA YETİŞİYOR

“Türkiye'de makarna yapımına en uygun, en kaliteli buğday bu topraklarda yetişiyor. Bu tescilli. Ama bir eksiğimiz var makarna fabrikamız yok. Bununla ilgilenen 2 yatırımcı ilçemize fabrika kurmak istiyor. Biz üretici ile yatırımcıları bir araya getirirsek Kahramankazan'da o zaman tarım daha da çok canlanmış olacak. Biz belediye olarak da bazı teşebbüsler içinde olacağız. Belediyemizin bir şirketi var, biz de bazı küçük teşebbüslerle ticaret yapmak istiyoruz”

EN UCUZ ET K.KAZAN’DA

Kahramankazan’da özel bir müteşebbisimiz tarafından et AVM’si açıldı. Türkiye'nin en ucuz eti burada ve yüzde 100 yerli. Dışarıdan gelen hayvan yok. Dışarıda 55 liraya satılan et, burada 38 liraya satılıyor. Resmi açılışı henüz yapılmadı. Resmi açılışında Türkiye'de etle ilgili bir rekora imza atmak istiyoruz, Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek bir etkinlik olacak”

OSMANLI BAŞKENTLERİ GEZİSİ

“Osmanlı başkentleri’ adında bir konsept hazırladık gençlerimizle ilgili. Öğrencilerimizi Osmanlı’nın başkentleri olan Bursa, Bilecik (Söğüt), İstanbul, Edirne’ye götüreceğiz. Çanakkale’ye de gidilecek. Fırsat buldukça bu gezilere devam edeceğiz. Bu geziler 5 yıl boyunca devam edecek. Buradaki amaç milli bilinci geliştirmek. Kahramankazan Belediyesi olarak okul öncesi eğitim kurumu kuracağız. Bunlar 4 derslikli küçük eğitim kurumları olacak. İhtiyaç duyduğumuz her noktaya bunları kuracağız ve sonra Milli Eğitime devredeceğiz. Kahramankazan'da geçtiğimiz 16 Temmuz günü 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Müzesi’nin Sayın Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy’un katılımıyla açtık”

GECİKME İLE HİZMETE AÇILACAK

“Ankara şehir merkezi ile Kahramankazan arasında ulaşımı sağlayan yolun genişletilmesi çalışmalarının ihalesi yapıldı, 8 aylık bir gecikmeyle şu an devam ediyor. Öngörülen tarihe 7 ya da 8 ay ekleyerek aynı şekilde bitecek.”

OSMAN AKDOĞAN/ HABERVAKTİM-

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