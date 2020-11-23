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Kahramankazan’ın yollarına 10 bin ton sıcak asfalt serildi

Kahramankazan Belediyesi, ilçenin cadde ve sokaklarındaki kullanım ömrünü tamamlamış asfaltları yenilemek için başlattığı çalışmalar kapsamında 30 cadde ve sokağı yeniledi. Çalışmalar kapsamında 10 bin ton sıcak asfalt cadde ve sokaklara serildi. 
Kahramankazan’ın yollarına 10 bin ton sıcak asfalt serildi

Kahramankazan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda başlattığı asfalt yenileme işlemleri kapsamında çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Ekipler çalışmaları doğrultusunda Atatürk, Satıkadın, Kayı ve Kumpınar mahallelerinde 30 cadde ve sokak sıcak asfaltla yeniledi.  

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Çalışmalar kapsamında, cadde ve sokaklardaki ekonomik ömrünü tamamlamış asfalt kazınarak, yerine yeni sıcak asfalt döküldü. Kahramankazan Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla yürütülen çalışma ile ilçedeki yolların daha konforlu hale getirilmesi hedefleniyor. Sıcak asfalt serim çalışmaları ihtiyaç duyan diğer cadde ve sokaklarda da sürdürülecek. Belediye bu çalışmalar kapsamında ilk etapta 10 bin ton sıcak asfaltı cadde ve sokaklara serdi. 

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Çalışmalar ihtiyaç duyan noktalarda sürecek

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, yürütülen çalışmaları yerinde denetleyerek, sahadaki ekiplerinden bilgi aldı. Sıcak asfalt dökülen cadde ve sokakları tek tek gezen Başkan Oğuz, çalışmaları yakından takip etti. Asfalt çalışmalarının belediyenin öz kaynaklarıyla yürütüldüğünü ifade eden Oğuz, cadde ve sokaklarda kullanım ömrünü tamamlamış asfaltların kazınarak yerlerine yeni sıcak asfalt dökümü yapıldığını söyledi. İlk etapta 10 bin ton sıcak asfaltla 30 cadde ve sokağı yenilediklerini anlatan Oğuz, çalışmalarını ihtiyaç duyan cadde ve sokaklarda sürdüreceklerini kaydetti. Oğuz, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda harekete geçtiklerini belirterek, “Daha konforlu yolları vatandaşlarımızla buluşturmak için ekiplerimiz tüm hızıyla çalışmalarını sürdürecek. Tüm mesaimizi, tüm imkanlarımızı ve tüm birikimimizi Kahramankazan için kullanıyoruz. Her şey hemşehrilerimizin rahatı ve mutluluğu için” diye konuştu.

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