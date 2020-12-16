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Kahramankazanlı halterciler Türkiye’yi gururlandırdı

96 kiloda podyuma çıkan Emre Öztürk dünya ikincisi, 67 kiloda yarışan Mustafa Erdoğan ise dünya üçüncüsü olarak Türkiye’ye büyük gurur yaşattı.
Kahramankazanlı halterciler Türkiye’yi gururlandırdı

Kahramankazan Belediyespor Halter Takımı, Peru’nun başkenti Lima’da düzenlenen Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza attı. Şampiyonada podyuma çıkan Kahramankazanlı genç halterciler bir gümüş bir de bronz madalya kazandı. 96 kiloda podyuma çıkan Emre Öztürk yaptığı kaldırışlarla dünya ikincisi olurken gümüş madalyanın da sahibi oldu. 67 kiloda podyuma çıkan Mustafa Erdoğan da dünya üçüncüsü olarak bronz madalyayla Türkiye’ye döndü. Dünya şampiyonasında Türkiye’ye büyük bir gurur yaşatan genç halterciler, gelecek için de önemli başarı sinyalleri verdi. 

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Gururumuz oldular
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, başarılı halterciler Emre Öztürk ve Mustafa Erdoğan ile Kulüp Başkanı Altuğ Yücelen Özcü ve antrenör Orhan Boltürk’ü şampiyona dönüşünde makamında ağırladı. Başkan Oğuz, genç haltercilere çeşitli ödüller verirken, başarılarının devamını diledi. Başkan Oğuz, sporcularının şampiyonada kazandıkları gümüş ve bronz madalyalarla büyük bir başarıya imza attıklarını belirterek, “Böylesine bir gururu Türkiye, Ankara ve Kahramankazanımıza yaşattıkları için genç sporcularımıza ve antrenörümüze teşekkür ediyorum” dedi. Kahramankazan Belediyesi olarak spora ve sporcuya ellerinden gelen desteği verdiklerini söyleyen Oğuz, bundan sonra da bu destekleri vermeye devam edeceklerini kaydetti. Oğuz, “Sporcularımız bu başarılarıyla Türkiye’yi, Ankara’yı ve Kahramankazan’ı gururlandırdı. Kendilerini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. İnşallah sporcularımızı Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu olarak da göreceğiz” diye konuştu.

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