  • BIST 120.357
  • Altın 299,851
  • Dolar 5,9424
  • Euro 6,5405
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 1 °C
»

Kahramankazanlı öğrenciler can dostlarını ziyaret etti

Kahramankazanlı öğrenciler, belediyenin Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki can dostlarını ziyaret etti.
Kahramankazanlı öğrenciler can dostlarını ziyaret etti

Kahramankazan Belediyesi Gençlik Merkezi’nce düzenlenen programda öğrenciler, Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. 

Dostlarımız hakkında bilgi verildi

Öğretmenlerin gözetiminde merkeze gelen öğrencilere burada veteriner hekimler tarafından bakımı yapılan hayvanlar hakkında bilgiler verildi. Veterinerler ve merkez personeli ayrıca çocuklardan gelen soruları da yanıtladı. Veteriner hekim kontrolünde hayvanların bulunduğu bölüme giren çocuklar, özellikle hayvanları severek elleriyle besledi. Merkezi gezen çocuklara burada hayvanların bakım ve tedavilerinin yapıldığı bölümler hakkında da bilgiler verildi. Öğrenciler daha sonra dostlarımıza mama ve yem vererek, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

cocuklardan-can-dostlarimiza-ziyaret-(3).jpeg

Hayvan sevgisi aşılandı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, öğrencilerin yarıyıl tatillerinde hem eğlenmeleri hem de öğrenmeleri için dolu dolu bir program hazırladıklarını belirterek, “Yavrularımız bu doğrultuda dünyayı ve yaşamı paylaştığımız dostlarımızı ziyaret etti. Burada çocuklarımıza dostlarımız hakkında bilgi vererek, hayvan sevgisini aşılamaya çalıştık. Tatil süresince etkinliklerimiz sürecek. Her şey çocuklarımız için” diye konuştu.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok torunlarıyla Deniz Dünyası'nı gezdi28 Ocak 2020 Salı 00:41
  • ASKİ okullardaki su depolarını dezenfekte ediyor28 Ocak 2020 Salı 00:38
  • Altındağ'dan deprem bölgesine yardımlar gitmeye devam ediyor28 Ocak 2020 Salı 00:32
  • Pursaklar'da atık yağlar lavaboya değil bidonlara28 Ocak 2020 Salı 00:11
  • Eskimeyen şarkılar Mamaklılarla buluştu28 Ocak 2020 Salı 00:09
  • Keçiören'de gösteri esnasından gülümseten uyku27 Ocak 2020 Pazartesi 00:52
  • Kahramankazan Belediyesi'nden ücretsiz çorba27 Ocak 2020 Pazartesi 00:49
  • Konservatuvar öğrencilerine ring müjdesi27 Ocak 2020 Pazartesi 00:48
  • Büyükşehir Belediyesi'nden hayvanlarda ilk yardım eğitimi27 Ocak 2020 Pazartesi 00:46
  • Altındağ'da kaçak kasaba operasyon27 Ocak 2020 Pazartesi 00:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti