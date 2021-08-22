Kahramankazanlı Yasin Avrupa Şampiyonu oldu

Kahramankazan Belediyespor’un gelecek vadeden milli haltercisi Yasin Erdoğan, büyük bir başarıya imza atarak Avrupa şampiyonu oldu.

Hedef dünya şampiyonluğu

Kahramankazan Belediyespor’un Türkiye şampiyonu milli haltercisi Yasin Erdoğan, büyük bir başarıya daha imza attı. Polonya’da düzenlenen Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası’nda podyuma çıkan Yasin Erdoğan Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye Şampiyonu ve rekortmeni de olan olan Erdoğan, şampiyonada yaptığı 100 kg’lık kaldırışla dünya rekorunu da kırarak gelecek için olumlu sinyaller verdi. Erdoğan’ın yeni hedefi ise dünya şampiyonalarında yeni başarılara imza atmak.

Bizleri yine gururlandırdı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, şampiyon halterci Erdoğan’ın, büyük bir başarıya daha imza attığını belirterek, “Kahramankazan Belediyesi olarak spora ve sporcuya hep destek tam destek diyoruz. Yasin yavrumuz bu başarısıyla Kahramankazan’ımızı ve Ankara’mızı bir kez daha gururlandırdı. Bizlere böylesine haklı ve anlamlı gururu yaşattığı için kendisini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Yasin oğlumuzun kulübümüzdeki ve milli takımımızdaki tüm hocalarını da tebrik ediyorum" diye konuştu.



