  • BIST 1.411
  • Altın 497,206
  • Dolar 8,7012
  • Euro 10,3818
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 21 °C
»

“Kahramanlar”ın ilk görevi 

Kahramankazan Belediyesi’nin doğal afet, kaza ve kaybolma gibi durumlarda vatandaşların yardımına koşmak için tamamı gönüllü 30 personelinden oluşan Arama Kurtarma Birliği ilk görevine çıktı. 
“Kahramanlar”ın ilk görevi 

Ekip üyeleri Ayaş’ta geçtiğimiz günlerde traktörünün çaya uçması sonucu kaybolan vatandaşı bulmak için 2 gün boyunca yoğun çaba harcadı. 
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un talimatıyla kurulan ve aylarca süren teorik ve pratik eğitimlerin ardından hazır hale gelen Kahramankazan Belediyesi Arama Kurtarma Birliği, ilk görevine çıktı. Arama Kurtarma Birliği’nin ilk görev yeri ise Ayaş oldu. Ekip üyeleri burada geçtiğimiz günlerde traktörüyle çaya uçmasının ardından kaybolan vatandaşı bulmak için gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirdi. AFAD koordinesinde gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetine jandarma arama kurtarma ekipleri de katıldı. Kahramankazan Belediyesi Arama Kurtarma Birliği söz konusu bölgede iki gün boyunca kayıp vatandaşı aradı. Ekip üyeleri kayıp vatandaşı bulmak için yoğun çaba harcadı. Ancak çalışmalar sonucunda kayıp vatandaşın izine ulaşılamadı. Arama faaliyetlerinin bölgede koordineli şekilde devam edeceği ifade edildi.

kahramanlarin-ilk-gorevi-(8)-001.jpeg
Göreve hazırız
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, birliklerinin Türkiye’nin her köşesinde yaşanabilecek olası afet, kaza ve kaybolma gibi durumlarda görev alabilecek kapasitede olduğunu belirterek, gerçekleştirdikleri özverili çalışma ve gayretlerinden dolayı arama kurtarma birliğine teşekkür etti. Birliğin tüm üyelerinin gönüllü belediye personellerinden oluştuğunu söyleyen Oğuz, “Ülkemizde ve dünyada afet ve felaketlerin yaşanmamasını diliyoruz, ancak ihtiyaç duyulması halinde Arama Kurtarma Birliğimiz yalnızca ilçemizin değil, yurdumuzun hangi köşesinde olursa olsun yaşanabilecek olası deprem, sel, kasırga gibi doğal afetler ve kazalara müdahale edebilecek donanımda. AFAD’ın koordinesinde göreve her zaman hazırız. Birliğimiz ihtiyaç duyulduğunda an zora düşmüşlerin, yardım bekleyenlerin imdadına koşacak” diye konuştu.

    
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beypazarı’na yeni eleme tesisi24 Haziran 2021 Perşembe 09:00
  • Pursaklar’a yeni istihdam kapıları24 Haziran 2021 Perşembe 03:00
  • Mamak’ a 11. Millet Kıraathanesi24 Haziran 2021 Perşembe 02:30
  • Gün yüzüne çıkıyor24 Haziran 2021 Perşembe 02:15
  • 600 aileye ulaştı24 Haziran 2021 Perşembe 02:00
  • Şampiyonlardan ziyaret24 Haziran 2021 Perşembe 01:15
  • Çankırı Belediyesi Yöresel Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması Sonuçlandı24 Haziran 2021 Perşembe 01:00
  • Ankara’da kaykay günü24 Haziran 2021 Perşembe 00:45
  • Suya saygı buluşması24 Haziran 2021 Perşembe 00:15
  • Asfalt yenileme çalışmaları başladı23 Haziran 2021 Çarşamba 03:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti