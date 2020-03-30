Kahramanlazan'da termal sera yükseliyor

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçeden çıkan termal suyun ısıtmasında kullanılacağı ve yapımına bir süre önce başlanan termal seranın kurulum çalışmalarını denetledi.

Kısa süre sonra hizmete girecek olan termal serada park ve bahçelerinde kullanacağı çiçek ve bitkileri yetiştirecek olan belediye, dışarıdan çiçek ya da bitki satın almayarak tasarruf sağlayacak.

Kahramankazan Belediyesi, bir yandan Koronavirüs’le tüm imkânlarını seferber ederek yürüttüğü mücadeleyi sürdürürken, bir yandan da belediye hizmet ve çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.

Zemin düzleştirildi, direkler dikildi

Kahramankazan Belediyesi, kendi çiçek ve bitkilerini üreteceği bir sera kurmak için geçtiğimiz günlerde çalışmalara başlamıştı.

Ekipler bu kapsamda, Kahramankazan Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu’nun yanında bulunan boş arsaya kurulacak olan sera için çalışmalarını sürdürüyor. Seranın kurulacağı alanda zemin düzleştirme ve oluşturma çalışmaları tamamlanarak, seranın direkleri de dikildi. Termal olma özelliği taşıyacak olan seranın ısıtmasında ilçeden çıkan ve kapalı yüzme havuzu kompleksinin ısıtılmasında da kullanılan termal su kullanılacak. Böylece seranın ısıtılması için ayrıca bir harcama da yapılmamış olacak.

Satın almayıp kendi üretecek

Kahramakazan Belediyesi, kurulum çalışmalarının ardından kısa süre sonra faaliyete geçecek olan serasında, kendi çiçek ve bitkilerini üretecek. Termal serada yetiştirilen çiçek ve bitkiler belediyeye ait park ve bahçelerde kullanılacak. Seranın faaliyete geçmesinin ardından ilk etapta yıllık 100 bin mevsimlik çiçek, 20 bin çok yıllık çiçek, 10 bin sarmaşık ve 15 bin de çalı grubu üretimi yapılması hedefleniyor. Böylece park ve bahçelerinde kendi serasında yetiştirdiği çiçek ve bitkileri kullanacak olan belediye, dışarıdan herhangi bir bitki ya da çiçek satın almamış olacak. Bu doğrultuda belediye bütçesinde önemli bir tasarruf kalemi de oluşturulmuş olacak.

Kısa sürede faaliyete geçecek

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, termal seranın kurulum çalışmalarını yerinde denetledi. Yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi alan Oğuz, çalışmalarını sürdüren belediye ekiplerine kolaylıklar diledi. Seranın kısa süre sonra faaliyete geçeceğini ifade eden Oğuz, “Seramız şimdiden Kahramankazanımıza hayırlı uğurlu olsun. Seramızda kendi bitki ve çiçeklerimizi üreterek, bunları dışarıdan satın almamış olacağız. Bu kapsamda önemli bir tasarruf yapmış olacağız. Öte yandan seramızın ısıtılmasında da yine kendi termal suyumuzu kullanarak, ayrıca bir tasarruf kalemi daha oluşturmuş olacağız. Kahramankazanımıza ve değerli vatandaşlarımıza daha faydalı olma noktasında tasarruf çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak vatandaşlarımıza hizmet noktasında asla ve asla tasarruf etmiyoruz. Tüm imkanlarımızı Kahramankazanımızda yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve refahı için seferber ediyoruz” diye konuştu.

