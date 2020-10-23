Kahramanlıkları unutulmayacak

Yenimahalle Belediyesi, pandemi sebebiyle aylardır gecesini gündüzüne katarak, çoğu zaman ailesinden ayrı halk sağlığı için mesai yapan sağlık çalışanlarına jest yaptı.

Bu kapsamda Ata Mahallesi’nde yapımı tamamlanan “Sağlık Çalışanları Parkı” törenle hizmete açılırken yine Ata Mahallesi’nde oluşturulan ağaçlandırma alanında 200 adet ağaç sağlık çalışanları adına toprakla buluştu.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen törene; CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, CHP PM Üyesi Umut Akdoğan, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Yaşar Neslihanoğlu, Erhan Aras ile meclis üyeleri, muhtarlar, mahalle sakinleri ve sağlık çalışanları katıldı.

Yaşar’dan Ata sakinlerine kreş ve havuz müjdesi

Ağrı Dağı Caddesi’nde 15 bin metrekare alan üzerine yapılan ve içerisinde koşu yolu, yürüyüş alanı, çocuk oyun alanı, spor alanı, evcil hayvan gezdirme alanı ve dinlenme alanlarını barındıran “Sağlık Çalışanları Parkı”nı gezen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, parkın minik sakinleriyle de sohbet etti.

Kısa bir konuşma ile mahalle sakilerini de selamlayan Yaşar; “Göreve geldiğimiz 2009 yılından bugüne başlayan değişime hep beraber şahit oluyoruz. Bölgemizin ihtiyaçlarını büyük ölçüde tamamladık. 2019 seçimlerinde sizlere ne vadettiysem bu dönemimizin sonuna kadar tamamını gerçekleştireceğiz. İlçemizin en büyük kreşini Ata Mahallesi’ne yapacağız, ihale imzasını attım. Ayrıca bir diğer sözüm de yüzme havuzu ve spor tesisi idi. Ocak Ayı’nda onun da temelini hep beraber atacağız. Bizim ayrımız gayrımız yok. Benim görevim Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu cumhuriyetin değerlerine sahip çıkmaktır” dedi.

Pandemi süreci hepimize doğanın önemini bir kez daha hatırlattı

Başkan Yaşar; “Doğaya ne kadar çok sahip çıkmamız gerektiğini bu pandemi sürecinde daha iyi gördük. Suyu kirletirseniz, havayı kirletirseniz, toprağı zehirlerseniz bugün covid var yarın başka bir hastalık çıkacak. Doğa ne kadar sağlıklı olursa bizler de o kadar sağlıklı oluruz. Bu parkımıza Sağlık Çalışanları Parkı adını vermekten de ayrıca onur duyuyorum. Parkımızın çoluğundan, çocuğundan, eşinden, ailesinden uzak bize can vermeye çalışan, gece gündüz mesai yapan sağlık emekçilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Onlar için ne yaparsak yapalım, alın terlerini ödememiz imkansız” diye konuştu.

Park açılışının ardından yine Ata Mahallesi 3504. Cadde de 2 bin 500 metrekarelik ağaçlandırma alanına geçen Başkan Yaşar, mahalle sakinleriyle birlikte sağlık çalışanları adına ağaç dikti.