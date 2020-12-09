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Kahramanmaraşlı bal üreticileri bu yıl taleplere yetişmekte zorlanıyor

Türkiye'nin önemli bal üretim merkezlerinden olan Kahramanmaraş'ta Kovid-19 salgınının da etkisiyle bal ve propolise olan ilginin artması satışlara yansıdı.
Kahramanmaraşlı bal üreticileri bu yıl taleplere yetişmekte zorlanıyor

Türkiye'nin önemli bal üretim merkezlerinden Kahramanmaraş'ta, sağlığa faydası nedeniyle bal ve propolis satışları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde arttı.

Uzmanların bal ve propolisin vücut direnci ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği tavsiyesi sonrası tüm Türkiye'de olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da vatandaşın bu ürünlere olan ilgisinde artış gözlendi.

Kahramanmaraş Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yemliha Öksüz, AA muhabirine, kent genelinde 1000 arıcının 130 bin kovanda profesyonel arıcılık yaptığını söyledi.

Yaşanan pandemi sürecinde vücuda enerji veren ve bağışıklık sistemini güçlendiren doğal ürünlere rağbetin arttığını anlatan Öksüz, bu ilginin sektörlerine de yansıdığını bildirdi.

Kovid-19 ile beraber arı ürünlerinin ön plana çıktığına değinen Öksüz, arıcıların pandemi sürecinde fiyat ve pazar konusunda sıkıntı çekmediklerini vurguladı.

Öksüz, bu yıl ciddi bir ilgi gördüklerini aktararak, "Geçen sene bahara kadar elimizde bal kalmıştı. Hatta satamadığımız elimizde kalan balları arılarımıza besleme olarak vermiştik. Bu sene arıcılarımızın ellerinde çok az, hatta yok denecek kadar az bal kaldı." dedi.

Öksüz, bu süreçte özellikle propolisin bilinirliğinin arttığını belirterek, arıcıların senelik 10-15 kilogram propolis ürettiğini ancak ilgi nedeniyle üretimi artıracak çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

"Birçok kişi propolis tüketmeye başladı"
Arıcılardan Ali Altun da salgının etkisiyle artan ilgiye yetişmekte zorlandıklarını belirterek, "Şu an biz bu ilgiden memnunuz. Propolis ve bal çok değerli ürünlerdir. Hakkıyla üretildikten sonra insanlara çok şifa veren ürünlerdir. " ifadesini kullandı.

Elbistan'da bal üretim ve pazarlaması yapan Abidin Çiçek ise pandemi dönemindeki satışların normal zamanlara göre çok daha fazla olduğunu söyledi.

Televizyon ve internet sitelerinde bal ve propolisin faydalarını öğrenen vatandaşların bu ürünlere rağbet gösterdiğini anlatan Çiçek, "Normal zamana göre satışlarımız beş kat arttı. Pandemi sürecine kadar propolisin ne olduğunu bilmeyen birçok kişi propolis tüketmeye başladı. Satışların artması fiyatlara da yansıdı. Çok değil ama yine de artış oldu." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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