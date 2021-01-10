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Kahramanmaraş'ta 109 maganda silahları ile birlikte yakalandı

Kahramanmaraş'ta havaya rastgele ateş açan magandalara yönelik polisin yaptığı çalışmada toplam109 kişi silahlarıyla birlikte yakalandı.
Kahramanmaraş'ta 109 maganda silahları ile birlikte yakalandı

Başta düğünler olmak üzere birçok kutlamada silahlarıyla rast gele havaya ateş edip sevinç gösterilerinde bulunan ve bu sırada birçok insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olan magandalara yönelik Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'nün çalışması aralıksız devam ediyor. Geçen yıl Kasım ayında da 107 magandanın silahlarıyla birlikte yakalandığı Kahramanmaraş'ta vatandaştan gelen ihbarları da titizlikle değerlendirip olay yerine anında ekip gönderen emniyet, gerek ihbar gerekse de devriye gezen ekipler sayesinde 2 magandayı daha havaya ateş ederken suçüstü yakaladı.

Havaya ateş edip kaçan magandaların da peşine düşen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir ay içerisinde toplam 109 magandayı silahlarıyla birlikte yakaladı. Aralarında çeşitli suçlardan sabıkası olanların da bulunduğu magandalarla birlikte 24'ü ruhsatsız 25 tabanca, 44'ü ruhsatsız 46 av tüfeği, 26 kurusıkı tabanca olmak üzere toplam 97 silah ele geçirildi. Gözaltına alınan magandalar hakkında adli işlem yapıldı.

"MAGANDALARLA MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

Çalışma hakkında İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, hiç kimsenin vatandaşın huzurunu bozmasına müsaade edilmeyeceği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için her türlü tedbirler alınmaktadır. Bu kapsamda ateşli silahlarla havaya ateş eden magandalarla etkin mücadelemiz de aralıksız devam edecektir. Bu mücadelede en büyük destekçimiz olan vatandaşlarımıza da 7 gün 24 saat bir telefon kadar yakınız."

Kaynak: Haber Kaynağı
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