Kahramanmaraş'ta '15 Temmuz' anması

KAHRAMANMARAŞ'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, çeşitli etkinliklerle anıldı.

Kahramanmaraş'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri düzenlendi. Etkinliğin düzenlendiği Demokrasi Meydanı'na protokol dahil tüm vatandaşlar ateşleri ölçüldükten sonra alana alındı. Kızılay Kahramanmaraş Toplum Merkezi'nin de vatandaşlara maske dağıttığı program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kuran okunup dua edildikten sonra açılış konuşmasını Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör yaptı.

'15 TEMMUZ, İHANET PROJESİNE KARŞI MİLLETİMİZİN KÜRESEL DÜZEYDE MEYDAN OKUMASIDIR'

15 Temmuz'un tereddütsüz hain bir darbe girişimi olduğunu ifade eden Güngör, "Ancak ben 15 Temmuz’u bunun da ötesinde, bu tarihi, Anadolu coğrafyasında milletimizin bin yıllık varoluşuna kasteden bu ihanet projesine karşı, milletimizin küresel düzeyde meydan okuması, bir direniş ve diriliş destanı olarak isimlendiriyorum. Bu nedenledir ki, bu direniş ve diriliş destanı hiçbir tanıma ve formüle sığdırılamaz. Milletimizin şahsı manevisinde tecelli eden bu ruhunu hiçbir kalıba dökemeyiz. Ve dünyevi hiçbir kıstasla ve bakış açısıyla anlayamaz ve izah edemeyiz. Milletimiz, Anadolu coğrafyasında var olmanın anlamını ve bedelinin ne olduğunu, bu varoluşu kaybetmenin her şeyimizi kaybetmek olduğunu, bunun inancımızı, vatanımızı, istiklalimizi kaybetmek anlamına geldiğini bir kez daha anlamıştır. 12 Şubat’ta, Çanakkale’de ve İstiklal Mücadelemizde anladığı gibi" dedi.

'BİZE DÜŞEN GÖREV, BU DESTANI YAZAN RUHU GENÇLERİMİZE AŞILAMAKTIR'

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ise Türk milletinin tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığını, milli birlik ve bütünlüğünü her şeyin üstünde tutup bu uğurda büyük bedeller ödediğini söyledi. Vali Coşkun şöyle devam etti:

"Meselenin beka meselesi olduğunu idrak edip ne yapması gerektiğini doğru tarif edebilen, elindeki bayraktan ve göğsündeki imandan başka bir silahı olmayan ve tek parolası şehadet olan, bu müstesna millet; 15 Temmuz gecesi FETÖ mensuplarının kanlı darbe teşebbüsüne karşı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına uyarak meydanlara çıkmış ve üzerinde kurgulanmak istenen bütün oyunları bir anda bozmuştur. Bütün dünya bir kez daha şahit olmuştur ki; Merhum Akif'in 'o rükû olmasa dünyada eğilmez başlar' dediği bu millet, dün Kahramanmaraş’ta olduğu gibi yine zulme ve köleliğe boyun eğmemiş, kendinden sonra gelecek nesillerin ibret alacağı muhteşem bir destan yazmıştır. İşte bizlere düşen bu destanı yazan ruhu gençlerimize aşılamak ve onların fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir nesil olarak yetişmelerini sağlamaktır."

Daha sonra 15 Temmuz'u anlatan kısa film gösterimi yapıldı. Mehteran takımının da konser verdiği programa katılanlar 15 Temmuz Marşı'na ellerinde Türk bayraklarıyla eşlik etti.