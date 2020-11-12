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Kahramanmaraş'ta 25 tarihi eser ele geçirildi

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait 25 tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ta 25 tarihi eser ele geçirildi

Narlı Mahallesi'nde Y.D.'nin (30) elinde tarihi eser olduğu ve satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, şüpheliyi takibe aldı. Ekipler otomobiliyle giden Y.D.'yi yol kontrol noktasonda durdurdu. Otomobilde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 18 sikke ile 7 obje olmak üzere 25 parça tarihi eser ele geçirildi.

Tarihi eserlere Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü'ne teslim etmek üzere el koyan ekipler, Y.D.'yi de gözaltına aldı.

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