Kahramanmaraş'ta 5 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanop, gözaltına alınan uyuşturucu satıcısı 5 kişi tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik operasyonu düzenledi. Dün gerçekleştirilen operasyonda torbacılık yaptığı belirtilen Y.Ç. (38), E.İ. (33), M.C.E. (23), M.Y. (23) ve V.D. (25) ile madde kullanıcısı 7 kişi olmak üzere toplam 12 kişi uyuşturucu alışverişi yaparken suçüstü yakalandı.

Adreslerde ve şüphelilerin üst aramalarında çeşitli uyuşturucu madde ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan şüphelilerden Y.Ç., E.İ., M.C.E., M.Y. ve V.D., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan tutuklandı.