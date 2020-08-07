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Kahramanmaraş'ta aranan 41 kişi yakalandı, 25'i tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ'ta, polis ekiplerince aranan kişilere yönelik yapılan çalışmada çoğunluğu hapis cezası ile aranan toplam 41 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 25'i tutuklandı.
Kahramanmaraş'ta aranan 41 kişi yakalandı, 25'i tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler aranan kişiyerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çeşitli suçlardan aranan kişilerin bulunabileceği alanlara planlı uygulamalar yaparak müdahale eden ekipler, önceden belirledikleri bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında karıştığı çok sayıda evden hırsızlık suçundan 21 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan 1 kişi, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezası ile aranan 2 kişi, silahlı gasp suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezası olan 1 kişi ayrıca hırsızlık, yaralama, dolandırıcılık, cinsel saldırı,uyuşturucu kabul etme gibi suçlardan aranan toplamda 41 kişi yakalandı.

Yakalanan 41 şüpheli emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 25'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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