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Kahramanmaraş'ta aranan 43 şüpheliden 26'sı tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ'ta, bayram öncesi çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 43 kişi yakalandı. Şüphelilerden 26'sı tutuklandı.
Kahramanmaraş'ta aranan 43 şüpheliden 26'sı tutuklandı

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, arife günü çeşitli suçlardan arananları yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin adresleri ve saklanabilecekleri yerleri tespit eden polis,  operasyon düzenledi. Operasyonda; hırsızlık suçundan 15 yıl hapis cezası ile aranan 1 kişi, öldürmeye teşebbüs suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan 1 kişi, kasten yaralama suçundan 8 yıl hapis cezası ile aranan 1 kişi, kasten öldürme suçundan 7 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan 1 kişi, hırsızlık, yaralama, uyuşturucu, sahtecilik gibi suçlardan 1 ile 6 yıl arası hapis cezası ile aranan 10 kişi, farklı suçlardan 2 yıla kadar hapis cezası ile aranan 16 kişi ile haklarında yakalama kararı bulunan 17 kişi olmak üzere toplam 43 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 26'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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