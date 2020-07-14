  • BIST 117.741
  • Altın 399,381
  • Dolar 6,8565
  • Euro 7,8136
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 21 °C
»

Kahramanmaraş'ta aranan 53 kişi yakalandı

KAHRAMANMARAŞ'ta, polis ekiplerince yapılan huzur denetimde çeşitli suçlardan aranan 53 kişi yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerden 23'ü tutuklandı.
Kahramanmaraş'ta aranan 53 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen huzur denetiminde 293 umuma açık yer denetlenirken, çeşitli suçlardan aranan kişileri yakalamaya yönelik birçok adrese operasyon düzenlendi. 755 polis ve bekçinin katılımıyla gerçekleşen huzur denetiminde 187'si yabancı uyruklu toplam 3 bin 185 kişinin kimlik sorgusu yapıldı.

Huzur denetiminde 'uyuşturucu', 'hırsızlık', 'kasten yaralama', 'silahlı tehdit' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından aranan 53 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işleklerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 23'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KUMAR OYNAYANLARA 25 BİN 200 TL CEZA

Umuma açık yerlerin dışında araçlara da yönelik uygulama yapıldı. Kontrol edilen 702 araçtan 21'ine 23 bin 540 TL para cezası kesildi. Ayrıca ekipler tarafından bir kahvehanede 8 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. 8 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci Maddesi gereğince 25 bin 200 TL para cezası kesildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan: Türkiye Azerbaycan'a yönelik her türlü saldırının karşısında yer almakta tereddüt göstermeyecektir14 Temmuz 2020 Salı 21:45
  • Fidanlar demokrasi şehitleri anısına toprakla buluştu14 Temmuz 2020 Salı 21:45
  • Koronavirüste günlük vaka sayısı 1000'in altına geriledi14 Temmuz 2020 Salı 21:44
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü14 Temmuz 2020 Salı 21:43
  • İBB Meclisi'nde Tevfik Göksu: 11 bin 706 kişiyi işten çıkardınız14 Temmuz 2020 Salı 21:05
  • Can Dündar ve eşine dava açıldı, iddianame hazırlandı14 Temmuz 2020 Salı 20:44
  • Serinlemek için gölete giren genç boğuldu14 Temmuz 2020 Salı 20:44
  • Babasını yaralayan kişinin babasını öldüren sanığa müebbet hapis talebi14 Temmuz 2020 Salı 19:42
  • Kayseri'de kamyon, işçi servisine çarptı: 10 yaralı14 Temmuz 2020 Salı 18:10
  • Burdur'da 76 parça ev eşyası çalan 2 kardeş tutuklandı14 Temmuz 2020 Salı 18:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti