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Kahramanmaraş'ta aranan 78 kişi yakalandı

KAHRAMANMARAŞ'ta polisin son bir haftada aranan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda 'yaralama' ve 'hırsızlık' gibi çeşitli suçlardan aranan 78 kişi yakalandı. Yakalananlardan 48'i tutuklandı.
Kahramanmaraş'ta aranan 78 kişi yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü'nce 4 Temmuz'da aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin gidebileceği tüm adresleri kontrol eden ekipler; 'yaralama',' hırsızlık', 'rüşvet', 'dolandırıcılık', 'fuhuşa teşvik', 'hürriyetten yoksun kılma', 'vergi usul kanuna muhalefet' gibi suçlardan hapis cezaları ile aranan 34 kişinin de olduğu toplam 78 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 48 kişi tutuklandı.

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