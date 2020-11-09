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Kahramanmaraş'ta aranan 99 kişi yakalandı, 61'i tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ'ta polis tarafından düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 99 kişi yakalandı, şüphelilerin 61'i tutuklandı.
Kahramanmaraş'ta aranan 99 kişi yakalandı, 61'i tutuklandı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik il genelinde bir çalışma başlatıldı. Çalışma sonunda belirlenen çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda; tasarlayarak adam öldürme suçundan aranan Niyazi Ş. (53) ve kasten öldürme suçundan aranan Mehmet Ö.'nün de (48) olduğu hırsızlık, uyuşturucu, yaralama, gasp, çocuğun cinsel istismarı gibi suçlardan 13 yıla kadar değişik miktarlarda hapis cezası ile aranan 61 kişi ile farklı suçlardan yakalama kararı ile aranan 38 kişi olmak üzere toplam 99 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 61'i tutuklanarak cezaevine konuldu.

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