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Kahramanmaraş’ta dolandırdı, Diyarbakır’da yakalandı

Kahramanmaraş'ta telefonda kendisini jandarma olarak tanıttığı İ.Ş.'nin (74) 15 bin lirası ile 4 Cumhuriyet altınını dolandıran U.K. (31), jandarma ekiplerince Diyarbakır'da yakalanıp gözaltına alındı.
Kahramanmaraş’ta dolandırdı, Diyarbakır’da yakalandı

Türkoğlu ilçesi Minehöyük Mahallesi'nde yaşayan İ.Ş. adlı erkeği arayan kişi, iddiaya göre, kendisini jandarma olarak tanıtıp, terör örgütleriyle bağlantısı olduğunu belirterek, operasyon için elindeki para ve altınları teslim etmesi gerektiğini söyledi. Buna inanan İ.Ş., 15 bin lira ile 4 Cumhuriyet altınını mahalleye gelen dolandırıcıya verdi.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan İ.Ş.'nin ihbarı üzerine, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Bölgedeki 50'ye yakın güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyen JASAT, verdiği eşkal doğrultusunda tespiti yapılan kişinin görüntülerini İ.Ş.'ye gösterdi. İ.Ş.'nin dolandırıcıyı teşhis etmesi üzerine ekipler, şüphelinin Diyarbakır'da yaşayan U.K. olduğunu tespit etti. Adresi belirlenen U.K., gözaltına alınıp Kahramanmaraş'a getirildi. Sorgusunda suçunu itiraf eden U.K., sevk edildiği adliyede tutuklanıp, cezaevine konuldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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