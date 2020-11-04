Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik yaptığı çalışmada dün sabah saatlerinde 4 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda A.B., Ş.Ş., B.Ş. ve C.Ç. gözaltına alındı.
Jandarmaya götürülerek sorgulanan şüphelilerden 2'si savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 2'si adliyeye sek edildi. Şüpheliler, mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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