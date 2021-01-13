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Kahramanmaraş’ta gasp şüphelileri yakalandı

KAHRAMANMARAŞ'ta manav ve otopark görevlisini gasp eden 2 kişi, bekçiler tarafından yakalandı. Çok sayıda suç kaydı olan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Kahramanmaraş’ta gasp şüphelileri yakalandı

Olay, dün gece saatlerinde Derepazarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Ali G. (46) ile Hasan K.(38), ilk önce bir manavı, hemen ardından da otoparkçıyı bıçak zoruyla paralarını gasp edip kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Mağdurların verdiği eşkal bilgilerinin tüm ekiplere bildirilmesi üzerine gaspçıları yakalamak için bölgede geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Devriye görevi yapan mahalle bekçileri, Ali G. ve Hasan K.'yı yakalayarak polislere teslim etti. Üzerlerinden gasp ettikleri para ile gaspta kullandıkları bıçak da bulunan şüpheliler; gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Burada yapılan kimlik kontrolünde her iki şüphelinin de çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi. Ali G. ve Hasan K., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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