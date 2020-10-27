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Kahramanmaraş’ta geri dönüşüm deposunda yangın

KAHRAMANMARAŞ'taki bir geri dönüşüm tesisinde tekstil atıklarının bulunduğu depoda yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Kahramanmaraş’ta geri dönüşüm deposunda yangın

Yangın, saat 16.00 sularında İstasyon Mahallesi Eğlenceler Caddesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde çıktı. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

30 personelin, 10 itfaiye aracı, 8 su tankı ve iş makinesiyle müdahale ettiği yangın yerine Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da geldi. Tesis yetkililerine geçmiş olsun dileklerini ileten Cebeloğlu, söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

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