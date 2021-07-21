Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş'ta Bulutoğlu Mahallesi'nde çıkan yangında alevler kontrol altına alındı. Yangında 25 hektar ormanlık alan yanarken, ekipler soğurma çalışmasına devam ediyor.

Onikişubat ilçesinin Bulutoğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, öğle saatlerinde, yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda arazöz ile sevk edildi. Ekiplerin kontrol altına almaya çalıştığı yangına, havadan da 4 yangın söndürme helikopteri ve 2 yangın söndürme uçağı ile müdahale ediliyor.

100 İŞÇİ İLE SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş'ta öğle saatlerinde çıkan orman yangını devam ediyor. Rüzgarın da etkili olduğu bölgede 100 yangın söndürme işçisi 20 arazöz ve su tankı ile alevleri kontrol altına almaya çalışıyor. 2 uçak ve 4 helikopterin de sürekli sorti yaptığı söndürme çalışmalarında arazözlerin giremediği yerlere iş makinesi yardımıyla yollar açılıyor.

25 HEKTAR ALAN YANDI

Kahramanmaraş'ta Bulutoğlu Mahallesi'nde çıkan yangında alevler kontrol altına alındı. Yangında 25 hektar ormanlık alan yanarken, ekipler soğurma çalışmasına devam ediyor.