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Kahramanmaraş'ta otomobil alev aldı: 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, seyir halindeyken yanmaya başlayıp, alev topuna dönen otomobilde bulunan Cemre Yengin (8) ve Yedigül Yaren (51), yanarak hayatlarını kaybetti.
Kahramanmaraş'ta otomobil alev aldı: 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü

Olay, öğle saatlerinde, Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Andırın-Kadirli Karayolu'nda seyir halinde olan Yemliha Yener (64) yönetimindeki 80 APP 942 plakalı otomobil, motor kısmından alev aldı. Başlayan yangınla birlikte sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki çakıl yığınına çarparak, durdu. İçerisinde 2'si çocuk 5 kişi bulunan otomobili, alevler sararken, yardıma vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri de sevk edildi.

ORMAN İŞÇİSİ ŞEMSİYE TUTTU, JANDARMA YELPAZE SALLADI

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen otomobilde, Yedigül Yener hayatını kaybetti.  

Yemliha Yener, Abdurrahman Yener (24), Cemre Yengin ve Mert Yener (15) ise yanarak yaralandı.  Ambulans bekleyen yaralılardan Yemliha Yener'e bir orman işçisi şemsiye ile gölgelik yaparken, jandarma da elindeki kağıtlar ile Yener'i serinletmeye çalıştı. Vatandaşlar da yaralıların üzerlerine şişelerle su döktü.

Gelen ambulanslarla hastaneye sevk edilen yaralılardan Cemre Yengin, yolda hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralı ise Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki hastanelere sevk edilerek, tedaviye alındı. Yaralılardan Mert Yener'in hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.

KÜÇÜK KIZIN 'AMCA BENİ KURTAR' SESİ KULAKLARIMDA YANKILANIYOR

Yangına müdahale eden vatandaşlardan Ali Baran, yanan araçtakileri çıkarmak için çok çabaladıklarını belirterek, "Yoldan bir araç geçiyordu, içerisinde beş kişi vardı. Araç alev topu gibiydi. Koştum içerisinden insanları çıkarmaya çalıştım. Küçük bir kız çocuğu alevler içerisindeydi; 'Amca beni kurtar' diye ağlıyordu. En çok beni o üzdü. Sesi hala kulaklarımda yankılanıyor. Alevlerin içinden çıkartamadım, çok üzgünüm. Bu durum beni çok üzüyor" diye konuştu.

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