Kahramanmaraş'ta polis, aranan 61 kişiyi yakaladı; 40 tutuklama

KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin düzenlediği operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 3'ü cezaevi firarisi 61 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 40'ı tutuklandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, aranan kişilere yönelik çalıma başlattı. Çalışma sonucunda tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 61 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilerden 3'ünün cezaevi firarisi olduğu ve hırsızlık suçundan 17, 8 ve 7 yıl hapis cezalarının bulunduğu, 13'nün yaralama, hırsızlık, silahlı tehdit, uyuşturucu ve dolandırıcılık gibi suçlardan 2 ile 5 yıl arası hapis cezası ile arandığı, 7'sinin yaralama ve silahla tehdit gibi suçlardan 1 ile 2 yıl arası, 17'sinin de farklı suçlardan 1 yılın altında hapis cezası aldığı tespit edildi. 21 şüpheli hakkında ise çeşit suçlardan yakalama kararı olduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 61 kişiden 40'ı tutuklandı.