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Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 10 tutuklama

KAHRAMANMARAŞ'ta polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği 8 ayrı operasyonda 10 kişi tutuklandı.
Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 10 tutuklama

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Çalışma sonunda 8 ayrı adrese operasyon düzenleyen polis, 12 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda satışa hazır paketler şeklinde uyuşturucu ile 2 tabanca ele geçirildi.

Emniyette sorguları tamamlanarak adliyeye sevk edilen 12 kişiden 10'u tutuklandı.

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