Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 10 tutuklama

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Çalışma sonunda 8 ayrı adrese operasyon düzenleyen polis, 12 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda satışa hazır paketler şeklinde uyuşturucu ile 2 tabanca ele geçirildi.
Emniyette sorguları tamamlanarak adliyeye sevk edilen 12 kişiden 10'u tutuklandı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.