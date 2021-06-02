Kahramanmaraş'ta vahşet; yavru köpeğin ayaklarını kesip, ağaca astılar

KAHRAMANMARAŞ'ta kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, ayaklarını kestiği yavru köpeği öldürüp, ağaca astı. Jandarma, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.