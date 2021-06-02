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Kahramanmaraş'ta vahşet; yavru köpeğin ayaklarını kesip, ağaca astılar

KAHRAMANMARAŞ'ta kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, ayaklarını kestiği yavru köpeği öldürüp, ağaca astı. Jandarma, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kahramanmaraş'ta vahşet; yavru köpeğin ayaklarını kesip, ağaca astılar

Olay, 23 Mayıs'ta merkez Onikişubat ilçesinin Fatmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, yavru bir köpeğin ayaklarını kesip, öldürdükten sonra ağaca astı. İhbar üzerine Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri mahalleye giderek inceleme yaptı. Ekiplerin, köpeği öldüren kişi ya da kişileri tespit etmek için çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Öte yandan, yavru köpeğin vahşice öldürülmesi sosyal medyada büyük tepki topladı.

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