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Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan müdahale eden yangın söndürme uçağı düştü. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü

 Bertiz bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, söndürme çalışmalarına havadan da destek verildi. Çalışmalara katılan bir söndürme uçağı, henüz belirlenemeyen nedenle düştü. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

UÇAKTA 7 KİŞİ BULUNUYORDU

Pilotlarla birlikte 7 kişinin bulunduğu uçağın düştüğü bölgeye kurtarma ekibi sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağının bulunduğu bölgeden ilk görüntüler.

Olay yerinden dumanlar yükseliyor.

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