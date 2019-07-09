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Kahramazkazan'da Başkanla beraber çay simit sohbeti 

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçe halkını oturdukları mahallelerinde ziyaret ederek, onlarla çay ve simit eşliğinde sohbet ediyor, dertlerini ve ilçeye ilişkin önerilerini dinliyor.
Kahramazkazan'da Başkanla beraber çay simit sohbeti 

31 Mart yerel seçimlerinde Kahramankazan Belediye Başkanı seçilen Serhat Oğuz, göreve başladığı günden bu yana aldığı kararlar ve hayata geçirdiği uygulamalarla vatandaşların gönlünü kazanmaya devam ediyor. Başkan Oğuz, son olarak başlattığı “Mahallede Simit Çay Sohbeti” etkinliği ile ilçe halkıyla buluşuyor. Oğuz, ziyaret ettiği mahallelerde simit ve sıcacık çay eşliğinde vatandaşlarla sohbet ediyor, dertlerini ve ilçeye ilişkin önerilerini dinliyor.

Çocuklara kitap 

Başkan Oğuz, “Mahallede Simit Çay Sohbeti” kapsamda Atatürk Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Oğuz, kurulan çadır ve masaların etrafında vatandaşlarla samimi ve sıcak bir sohbet gerçekleştirdi. Kahramankazan’da 21 yıl öğretmenlik ve son olarak da ilçe milli eğitim müdürlüğü yapan Başkan Oğuz’a, mahalledeki çocuklar yakın ilgi gösterdi. Vatandaşlarla tek tek ilgilenen Oğuz, çocuklara da kitap hediye etti. 

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Vatandaşımızın ayağına gidiyoruz

Başkan Oğuz, göreve başladığı günden bu yana halka dokunan ve vatandaş odaklı projeler ve uygulamaları hayata geçirmeye önem verdiklerini belirterek, önümüzdeki 5 yıllık süreçte de böyle devam edeceklerini kaydetti. Oğuz, “katılımcı yönetim anlayışını benimseyerek yaptığımız bu çalışmalar doğrultusunda hizmetkarı olduğumuz vatandaşlarımızla sürekli bir aradayız. Mahallede simit çay sohbeti etkinliği de bu doğrultuda hazırlanmış bir program. Mahalle mahalle gezerek vatandaşlarımızın ayağına giderek onlarla birlikte olacağız. Bizlerden ilgi ve desteklerini esirgemeyen tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.


 

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