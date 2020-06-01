Kahreden haber Siirt'ten geldi: 2 asker şehit

Siirt'in Pervari ilçesinde kontrolden çıkıp uçuruma yuvarlanan zırhlı araçta bulunan 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz yaralandı.

İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesinde operasyona giden jandarma personelinin içinde bulunduğu zırhlı aracın virajı alamayarak uçuruma yuvarlanması sonucu, 2 jandarma personelinin şehit olduğunu ve 1'i ağır olmak üzere 7 jandarma personelinin de yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Siirt'te 2 jandarma personelinin şehit olduğu belirtilerek, "Siirt ili Pervari ilçesindeoperasyona giden jandarma personelimizin içinde bulunduğu zırhlı araç virajı alamayarak uçuruma yuvarlanmıştır. Kazada 2 jandarma personelimiz şehit olmuş, 1'i ağır olmak üzere 7 jandarma personelimiz yaralanmıştır. Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." denildi.

VATANDAŞLAR ACİL SERVİSE AKIN ETTİ

Kaza, gece saatlerinde Pervari ilçe girişinde meydana geldi. Devriye görevini yürüten askerlerin içerisinde bulunduğu zırhlı araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp uçuruma yuvarlandı. İhbarla bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kaza yerinden alınan yaralılar, helikopterle Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza haberini duyan vatandaşlar, vatandaşlar kan bağışında bulunmak için acil servise akın etti.