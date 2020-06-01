  • BIST 107.266
  • Altın 379,897
  • Dolar 6,8105
  • Euro 7,5716
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 11 °C
»

Kahreden haber Siirt'ten geldi: 2 asker şehit

Siirt'in Pervari ilçesinde kontrolden çıkıp uçuruma yuvarlanan zırhlı araçta bulunan 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz yaralandı.
Kahreden haber Siirt'ten geldi: 2 asker şehit

İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesinde operasyona giden jandarma personelinin içinde bulunduğu zırhlı aracın virajı alamayarak uçuruma yuvarlanması sonucu, 2 jandarma personelinin şehit olduğunu ve 1'i ağır olmak üzere 7 jandarma personelinin de yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Siirt'te 2 jandarma personelinin şehit olduğu belirtilerek, "Siirt ili Pervari ilçesindeoperasyona giden jandarma personelimizin içinde bulunduğu zırhlı araç virajı alamayarak uçuruma yuvarlanmıştır. Kazada 2 jandarma personelimiz şehit olmuş, 1'i ağır olmak üzere 7 jandarma personelimiz yaralanmıştır. Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." denildi.

VATANDAŞLAR ACİL SERVİSE AKIN ETTİ

Kaza, gece saatlerinde Pervari ilçe girişinde meydana geldi. Devriye görevini yürüten askerlerin içerisinde bulunduğu zırhlı araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp uçuruma yuvarlandı. İhbarla bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kaza yerinden alınan yaralılar, helikopterle Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza haberini duyan vatandaşlar, vatandaşlar kan bağışında bulunmak için acil servise akın etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Koca, hayatını kaybeden Tuğba hemşireyi andı02 Haziran 2020 Salı 07:17
  • Bakan Soylu'dan Barış Çakan'ın ailesine taziye ziyareti02 Haziran 2020 Salı 07:16
  • İsrail ordusuna skandal emir02 Haziran 2020 Salı 07:11
  • George Floyd'un otopsi raporu tüm iddiaları çürüttü02 Haziran 2020 Salı 07:10
  • Trump, protestolara müdahale için ağır silahlı asker görevlendirdi02 Haziran 2020 Salı 07:08
  • ABD'de askeri üsse düzenlenen saldırıda iki asker öldü02 Haziran 2020 Salı 07:06
  • 6 ilde acele kamulaştırma kararı02 Haziran 2020 Salı 07:05
  • Elazığ'da 10 gündür yeni vaka görülmedi01 Haziran 2020 Pazartesi 23:58
  • Kahreden haber Siirt'ten geldi: 2 asker şehit01 Haziran 2020 Pazartesi 22:57
  • Floyd'u öldüren polis üst düzey güvenlikli hapishaneye nakledildi01 Haziran 2020 Pazartesi 21:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti