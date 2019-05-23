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Kahreden ölüm 5 yaşındaki Elif Nur evinin önünde oynarken...

Sancaktepe'de evinin önündeki sokakta oyun oynanan 5 yaşındaki Elif Nur'a ilaçlama aracı çarptı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Elif Nur yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kahreden ölüm 5 yaşındaki Elif Nur evinin önünde oynarken...

Olay Yenidoğan Mahallesi Didenur Sokak'ta meydana geldi. 5 yaşındaki Elif Nur Reçber, evinin önündeki sokakta oyun oynadığı sırada belediyeye ait ilaçlama aracı çarptı. Yaşanan olayı gören mahalle sakinleri durumu ambulans ve polis ekiplerine bildirdi. Küçük kız, olay yerine gelen ambulansla Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlaçlama aracının sürücüsü Orhan Bayrak ise Yenidoğan Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Belediyeye ait ilaçlama aracı çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Olayı gören bir mahalle sakini, "Çocuk muhtemelen iki arabanın arasından çıktı" diye konuştu.

Elif Nur'un amcası Adem Reçber ise, "Sokaklarda hız limitini aşan, dikkatsiz kullan sürücüler var. Canımız yandı başkalarının canı yanmasın. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz“ diye konuştu. Minik Elif Nur'un cenazesi Taşdelen Hacı Yusuf  Cebir Camii'nde düzenlenen cenaze törenin ardından Valide Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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