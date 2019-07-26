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Kahreden ölüm: Düğün hazırlığı yapıyordu

Van'ın Gürpınar ilçesinde, düğün hazırlıkları yapan Rıdvan Tunç (23), tarlasını sularken düştüğü sulama kanalında boğuldu.
Kahreden ölüm: Düğün hazırlığı yapıyordu

Olay, Gürpınar ilçesine bağlı Yolaşan Mahallesi'nde meydana geldi. Öğle saatlerinde tarlasını sulayan Rıdvan Tunç, dengesini kaybedip, sulama kanalına düştü.  Akıntıya kapılarak kaybolan Tunç'un cesedi, bir süre sonra çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı.

Cansız bedeni otopsi için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne götürülen, Tunç'un yakınları haberi alır almaz geldikleri olay yerinde sinir krizleri geçirdi.

Rıdvan Tunç'un geçen Şubat ayında Adana'da yaşayan Seren Akbulut ile nişanlandığı, Eylül ayında da düğün yapacağı belirtildi.

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