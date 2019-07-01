Kahreden tesadüf

Karaman'da yaşayan İsmail Çetin (61), kullandığı elektrikli bisikletle refüje çarpması sonucu yaralandı. O sırada yoldan geçen Tuğba Çetin de yerde yatan yaralı kişinin babası İsmail Çetin olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu.