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Kahreden tesadüf

Karaman'da yaşayan İsmail Çetin (61), kullandığı elektrikli bisikletle refüje çarpması sonucu yaralandı. O sırada yoldan geçen Tuğba Çetin de yerde yatan yaralı kişinin babası İsmail Çetin olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu.
Kahreden tesadüf

Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında Mansur Dede Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi.  İsmail Çetin, kullandığı elektrikli bisikletle seyir halindeyken iddiaya göre önündeki minibüs aniden durdu. Çetin de, bisikletiyle minibüse çarpmamak isterken refüje çarpıp yaralandı.

İsmail Çetin'e ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri müdahale ettiği sırada yoldan geçen Tuğba Çetin, yerde yatan yaralı kişinin babası olduğunu fark etti. Gözyaşlarına hakim olamayan Tuğba Çetin, yanındaki eşi Hikmek Çetin tarafından sakinleştirildi. Yaralı İsmail Çetin de ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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