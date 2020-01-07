Kahvaltı geri geldi zam iptal edildi

İstanbul Üniversitesi yoğun tepkiler üzerine yemek zammını iptal etti. Üniversitenin internet sitesinden yapılan açıklamada, ‘Önceliğimiz her zaman öğrencilerimiz’ denildi.

İstanbul Üniversitesi (İÜ), öğrencilerin büyük tepkisini çeken yemek zammını ve kahvaltıların kaldırılması kararını iptal etti. Üniversite, 30 Aralık 2019’da aldığı kararla öğrencilere verdiği kahvaltı hizmetini kaldırmış, indirimli yemek hakkını da bir öğünle sınırlandırmıştı. Yemek ücretinin 3.5 TL olduğu üniversitede, ikinci yemeği almak isteyen öğrenciler, 18.50 TL vermek zorunda kalacaktı. Karara tepki gösteren öğrenciler, üniversitenin Beyazıt Kampüsü’nde bir araya gelerek günlerce protestolar düzenlemişti.

İnternetten açıklandı

Öğrencilerin tepkilerine kayıtsız kalmayan İstanbul Üniversitesi, dün saat 01.06’da internet sitesinden açıklama yayınlayarak kararı iptal ettiklerini duyurdu. Üniversite yönetimi tarafından yapılan açıklamada, 2020 yılı başında bütçe kısıtlılığı nedeniyle yemekhaneyle ilgili yeni bir düzenleme yapma ihtiyacı doğduğu kaydedilerek, “Ancak sadece bütçe yetersizliğinden kaynaklı yeni düzenleme üzülerek ifade etmek isteriz ki, hiç de tasvip etmediğimiz bir noktaya gelmiştir” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Gelişmeleri yakından takip eden, öğrencilerimizin dilekçelerini değerlendiren ve taleplerini dinleyen Rektörlüğümüz, yemekhane ile ilgili alınan kararı iptal ederek; öğrencilerimizin sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeklerinin önceden olduğu gibi aynen devam etmesi kararı almıştır. Rektörlüğümüz öğrencilerimizin yoğun talebi üzerine bütçe harcama planını yeniden gözden geçirmiş, diğer hizmet alanlarından kısarak yemek hizmetinin aynı şekilde devamını sağlamıştır. Önceliğimiz her zaman öğrencilerimizdir; onların güven içerisinde, sağlıklı ve huzurlu şekilde eğitimlerine devam etmeleri için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz.”

Kampanya başlattılar

Bu arada birçok yardımsever de, üniversitelilere destek olmak için burs vereceğini açıkladı. Avukat Gönenç Gürkaynak, “Sibel Ünli anısına, onun okulu İstanbul Üniversitesi’nde ve okulum Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, ‘Sibel Ünli Bursu’ açıyorum. 10 öğrenciye, mezun olana kadar ayda 600 TL burs verilecek. Diğer burs programlarıma ilavedir. Herkes ocağından su taşısa, taşıma suyla değirmen döner” ifadelerini kullandı.

Maaşını bağışladı

İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Bahadır Erdem, maaşını öğrencilere yemek parası olarak bağışladı. Erdem, “Sibel Ünli ‘Yemekhane Kartımda 1 lira kalmış’ diyerek Samatya’da intihar etti. #UcuzYemekÖğrencininHakkıdır İstanbul Hukuk hocası olarak Ocak ayı maaşımı Turan Emeksiz’de öğrencilerin yemek yemesi için bağışlıyorum. 7 Ocak Salı 10.000 TL bağışlanacak” dedi.